Τα μυστικά του κήπου

Τα μυστικά του κήπου…

Κώστας Λιονουδάκης
Κώστας Λιονουδάκης
0

Ποιες συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη συγκοµιδή της ελιάς;

Η συγκοµιδή της ελιάς θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιµα στάδια της ελαιοκαλλιέργειας, τόσο για τις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς, όσο και για την παραγωγή ελαιολάδου. Η διαδικασία της συγκοµιδής επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και πρέπει να γίνεται στον σωστό χρόνο και µε τον κατάλληλο τρόπο. Είναι σηµαντικό να ξεκινήσουµε την κατάλληλη περίοδο τη συλλογή του καρπού της ελιάς ανάλογα το στάδιο ωρίµανσης, επιλέγοντας ιδανικές καιρικές συνθήκες, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά ελαιοσυλλογής. Κατά τη συγκοµιδή της ελιάς, αποφεύγουµε το ράβδισµα και το κλάδεµα των ελαιόδεντρων µε βροχερό καιρό και συνθήκες υψηλής υγρασίας, καθώς δηµιουργούνται πληγές στα κλαδιά των ελαιόδεντρων. Αυτές οι πληγές µπορούν να αποτελέσουν εστίες µόλυνσης και ανάπτυξης µυκητολογικών ασθενειών µε κυριότερη την καρκίνωσης της ελιάς. Πώς αντιµετωπίζουµε την καρκίνωση της ελιάς Σε κάθε περίπτωση µετά τη συγκοµιδή της ελιάς, το ψέκασµα µε χαλκό είναι επιβεβληµένο για την αντιµετώπιση των ασθενειών και για τη διατήρηση υγιών ελαιόδεντρων.

Πώς και πότε φυτεύεται ο αρακάς

Για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην καλλιέργεια του αρακά, ενσωµατώνουµε στο έδαφος κοπριά ή κοµπόστ για να έχουµε περισσότερη οργανική ουσία και διαθέσιµα θρεπικά συστατικά στο έδαφος. Κατάλληλη εποχή φύτευσης του αρακά είναι µέσα στο φθινόπωρο, Οκτώβριο και Νοέµβριο, καθώς και τέλος του χειµώνα µέχρι τα µέσα της άνοιξης, Φεβρουάριο µέχρι Απρίλιο. Αν σπείρουµε τον αρακά, φυτεύουµε τους σπόρους σε 5 εκατοστά βάθος, σε αποστάσεις φύτευσης 25-30 εκατοστά µεταξύ των φυτών πάνω στη γραµµή και 50-60 εκατοστά µεταξύ των γραµµών φύτευσης. Να σηµειώσουµε ότι για την υποστήλωση των αναρριχώµενων ποικιλίων, θα πρέπει να κάνουµε ειδικές κατασκευές µε καλάµια ή να προµηθευτούµε ειδικό δίχτυ αναρρίχησης φυτών από γεωπονικά καταστήµατα.

Τι φροντίδα χρειάζεται η παχίρα για να αναπτυχθεί;

Η παχίρα (ή παχύρα) είναι ένα εντυπωσιακό µικρό δέντρο που τα τελευταία χρόνια συναντάµε συχνά σε σαλόνια σπιτιών, σε γραφεία και επαγγελµατικούς χώρους. Αν και στο φυσικό της περιβάλλον, η παχίρα ξεπερνά τα 10 µέτρα σε ύψος, σε εσωτερικούς χώρους το ύψος της κυµαίνεται µεταξύ 1-2 µέτρων. Με καταγωγή από την Κεντρική Αµερική, η παχίρα διαθέτει γυαλιστερά πεντάλοβα φύλλα και χαρακτηριστικούς πανέµορφους κορµούς (συνήθως 3) που είναι πλεγµένοι µεταξύ τους. Αναπτύσσεται καλύτερα σε φωτεινό µέρος µέσα στο σπίτι, σε σηµείο που δεν χτυπούν οι απευθείας ακτίνες του ήλιου για να µην δηµιουργηθούν εγκαύµατα και καφέ στίγµατα στα φύλλα. Λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητάς της, η παχίρα µπορεί να αναπτυχθεί και σε θέση που έχουµε λιγότερο φωτισµό. Η παχίρα είναι ευαίσθητη στις χαµηλές θερµοκρασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση του φυλλώµατος της. Κατά την περίοδο του χειµώνα, φροντίζουµε να την τοποθετούµε µακριά από το παγωµένα τζάµια, καθώς και από θερµαντικά σώµατα.

