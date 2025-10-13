Τα μυστικά του κήπου…

Πότε φυτεύουµε τα γογγύλια και σε τι αποστάσεις;

Γογγύλι, ένα από τα λιγότερο γνωστά χειµερινά λαχανικά µε πικάντικη γεύση και πλούσια διατροφική αξία. Υπάρχουν πολλές ονοµασίες για το γογγύλι, όπως γουλί, γογγυλοκράµβη και γογγυλόριζα. Στην Κύπρο, τo γογγύλι είναι πολύ δηµοφιλές παραδοσιακό λαχανικό µε την ονοµασία κουλούµπρα και τρώγεται µε αλάτι και λεµόνι. Στο εξωτερικό θα το συναντήσουµε µε την ονοµασία κολραµπί (kohlrabi) ή γερµανική ρέβα. Πρόκειται για ένα λαχανικό µε πολύ γρήγορη ανάπτυξη που είναι έτοιµο για συγκοµιδή 6-8 εβδοµάδες µετά τη φύτευση. Ανήκει στην ίδια οικογένεια µε το λάχανο, το µπρόκολο, το κουνουπίδι, το κέιλ και το λαχανάκι Βρυξελλών. Η καλλιέργεια του γογγυλιού δίνει ένα στρογγυλό διογκωµένο βλαστό σαν βολβό, συνήθως λευκοπράσινου ή µωβ χρώµατος που σχηµατίζεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Αφού καθαρίσουµε το γογγύλι από το σκληρό περίβληµα του, µπορούµε να το καταναλώσουµε φρέσκο σε σαλάτες ή βραστό, τηγανητό, σε σούπες, ακόµα και πουρέ για να συνοδεύσει κρέας ή ψάρι. Η φύτευση των γογγυλιών µπορεί να γίνει από τα τέλη το καλοκαιριού µέχρι τα τέλη του φθινοπώρου ανάλογα τις συνθήκες της κάθε περιοχής ενώ σε περιοχές µε υψόµετρο ή στη βόρεια Ελλάδα µπορεί να γίνει και στις αρχές της άνοιξης.. Οι κατάλληλες αποστάσεις φύτευσης των έτοιµων φυτών γογγυλιών είναι 20-25 εκατοστά µεταξύ των φυτών και 50-60 εκατοστά µεταξύ των γραµµών φύτευσης.

Τι συνθήκες χρειάζεται το κυκλάµινο για να αναπτυχθεί;

Κυκλάµινο, ένα από τα πιο όµορφα αγριολούλουδα κι από τα πιο διάσηµα λουλούδια που ανθίζουν το φθινόπωρο τα οποία µπορούµε να φυτέψουµε στον κήπο, στη βεράντα και στο µπαλκόνι µας. Πολυετές φυτό µε χαµηλή ανάπτυξη, το κυκλάµινο διαθέτει γυαλιστερά σκουροπράσινα φύλλα σε σχήµα καρδιάς που συνδυάζονται αρµονικά µε τα πανέµορφα λουλούδια του σε αποχρώσεις του ροζ, µωβ, κόκκινου και λευκού. Τα κυκλάµινα αγαπούν το δροσερό περιβάλλον και αναπτύσσονται σε σκιερές και ηµισκιερές θέσεις. Μπορούµε να φυτέψουµε κυκλάµινα στον κήπο µας κάτω από δέντρα, σε σηµεία προστατευµένα από τους ανέµους και την έντονη ηλιοφάνεια. Ευδοκιµούν σε ελαφριά εδάφη που δεν µαζεύουν πολύ νερό για να µην σαπίζουν οι ρίζες τους. Αν και τα κυκλάµινα είναι αρκετά ανθεκτικά στις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα, είναι πολύ ευαίσθητα

σε υψηλές θερµοκρασίες. Η απότοµη άνοδος της θερµοκρασίας µέσα στο φθινόπωρο ή την άνοιξη, µπορεί να προκαλέσει κιτρίνισµα τα φύλλα του κυκλάµινου ή να αποτελέσει αιτία για να µην ανοίγουν τα µπουµπούκια των λουλουδιών του.

Ποια είναι τα συµπτώµατα της σκωρίασης στην τριανταφυλλιά;

Αν οι τριανταφυλλιές µας εµφανίζουν χαρακτηριστικές πορτοκαλί κηλίδες στο φύλλωµα τους, τότε πρόκειται για τη σκωρίαση, µία από τις σοβαρότερες µυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν την τριανταφυλλιά.Αρχικά, η ασθένεια της σκωρίασης της τριανταφυλλιάς εµφανίζεται κυρίως στα φύλλα, και σπανιότερα στους βλαστούς και τα άνθη της τριανταφυλλιάς. Τα πρώτα συµπτώµατα της σκωρίασης εµφανίζονται στις αρχές της άνοιξης, µε τη µορφή χαρακτηριστικών πορτοκαλί κηλίδων στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Σταδιακά, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων της τριανταφυλλιας εµφανίζονται µεγαλύτερες πορτοκαλί, πορτοκαλί-κόκκινες ή καστανές κηλίδες. Σε συνθήκες έντονης προσβολής από σκωρίαση, µπορεί να παρατηρηθούν ακόµα και παραµορφώσεις και ξηράνσεις των βλαστών της τριανταφυλλιάς, καθώς και σταδιακή ξήρανση των φύλλων και ολική αποφύλλωση του φυτού της τριανταφυλλιάς.