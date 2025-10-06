Τα Μυστικά του Κήπου…

Πώς γίνεται η αντιµετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάς;

Το γλοιοσπόριο είναι µία από τις σοβαρότερες µυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τις ελιές, γνωστό και ως ανθράκωση της ελιάς, και δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στην παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. Για βιολογική καταπολέµηση του γλοισπόριου γίνεται ένας συνδυασµός καλλιεργητικών µέτρων και επεµβάσεων µε ψέκασµα.

α) Κλάδεµα των δέντρων ελιάς κάθε χρόνο

Βασικός παράγοντας για την προληπτική αντιµετώπιση του γλοιοσπόριου είναι το καλό κλάδεµα που πρέπει να γίνεται στην ελιά κάθε χρόνο προκειµένου να έχουµε καλό αερισµό που εµποδίζει την ανάπτυξη της ασθένειας του γλοιοσπόριου.

β) Χρήση σκευασµάτων χαλκού

Ο ψεκασµός του φυλλώµατος της ελιάς µε σκευάσµατα χαλκού λίγο πριν την άνθιση κατά την περίοδο της άνοιξης, καθώς και στις αρχές του φθινοπώρου όταν όταν ο καρπός της ελιάς αρχίζει να ωριµάζει, ενισχύει την προστασία των ελαιόδεντρων από την ασθένεια του γλοιοσπόριου. Σε συνθήκες έντονης προσβολής από γλοιοσπόριο την περίοδο του φθινοπώρου θα πρέπει να γίνεται και ένας δεύτερος φθινοπωρινός ψεκασµός περίπου 2-3 βδοµάδες µετά τον πρώτο ψεκασµό, σε κάθε περίπτωση 3 βδοµάδες πριν την έναρξη της συγκοµιδής.

Σε τι συνθήκες ευδοκιµεί η καλλιέργεια του κέιλ (λαχανίδα);

Κέιλ (kale), το superfood του λαχανόκηπου που αρκετοί θυµόµαστε από τον κήπο της γιαγιάς µας µε την ονοµασία λαχανίδα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θρεπτικό λαχανικό που καλλιεργείται για τα τραγανά φύλλα του µε την ιδιαίτερη γεύση που θυµίζει καρύδι και τα τελευταία χρόνια αποκτά νέους φανατικούς θαυµαστές. Το κέιλ τρώγεται φρέσκο σε σαλάτες, ειδικά µε σπανάκι, ή µπορεί να γίνει βραστό, όπως τα χόρτα, και να το απολαύσουµε µε λεµόνι και χοντρό αλάτι. Επίσης, το κέιλ µπορεί να τηγανιστεί και να γίνει τσιπς, να χρησιµοποιηθεί σε πίτες, σε οµελέτες, σε smoothies, σε χυµούς και σε πολλές ακόµα συνταγές µαγειρικής. To κέιλ είναι διετές φυτό που καλλιεργείται ως ετήσιο, όπως και το λάχανο, το µπρόκολο και το κουνουπίδι µε τα οποία ανήκει στην ίδια οικογένεια. Η λαχανίδα είναι φυτό ψυχρής εποχής και θέλει δροσερό περιβάλλον για να ευδοκιµήσει. Μπορούµε να το φυτέψουµε σε ηλιοφανείς θέσεις αν και θα ευδοκιµήσει και σε πιο ηµισκιερά

σηµεία χωρίς όµως να έχει την µεγαλύτερη ανάπτυξη και ποιότητα. Η ιδανική θερµοκρασία για την καλλιέργεια της λαχανίδας είναι µεταξύ 15-20 βαθµών Κελσίου αν και θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι είναι αρκετά ανθεκτική και σε πιο χαµηλές θερµοκρασίες. Η εµφάνιση χαµηλών θερµοκρασιών βελτιώνει τη γεύση της. Αναπτύσσεται καλύτερα σε δροσερά και γόνιµα εδάφη µε καλή αποστράγγιση, και θέλει ουδέτερα εδάφη ή ελαφρά όξινα.

Τι συνθήκες χρειάζονται τα χρυσάνθεµα για να δώσουν πλούσια ανθοφορία;

Χρυσάνθεµο, ένα πολυετές φυτό µε πλούσια ανθοφορία και πανέµορφα άνθη που µοιάζουν µε µαργαρίτες σε υπέροχα χρώµατα. Το χρυσάνθεµο κατάγεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Στη χώρα µας, είναι γνωστό και µε την ονοµασία αγιοδηµητριάτικο ή αγιοδηµητράκι, λόγω της εποχής ανθοφορίας του που συµπίπτει µε την γιορτή του Αγίου ∆ηµητρίου. Τα χρυσάνθεµα προτιµούν σχετικά ηλιόλουστες ή πολύ φωτεινές θέσεις για να µας χαρίσουν πλούσια ανθοφορίες. Για την φύτευση του χρυσάνθεµου επιλέγουµε προφυλαγµένα µέρη από έντονη παγωνιά και δυνατούς ανέµους, καθώς υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος να σπάσουν οι ανθοφόροι βλαστοί, ειδικά των ψηλών ποικιλιών. Αν και τα χρυσάνθεµα µπορούν να φυτευτούν και να αναπτυχθούν σε όλους τους τύπους των εδαφών ευδοκιµούν και δίνουν περισσότερα λουλούδια όταν φυτεύονται σε πλούσιο γόνιµο χώµα. Πάντως, το χώµα που θα φυτευτεί χρειάζεται να είναι και αρκετά αφράτο για να εξασφαλίζει καλή αποστράγγιση του νερού, ώστε να αναπτύσσονται οµαλά οι ρίζες του χρυσάνθεµου.

