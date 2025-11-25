Tα Μπεηλήτικα Κακοδικίου

» Μπορούν και πρέπει να γίνουν τόπος ιστορικής µνήµης και πάνδηµου εορτασµού της νίκης των Σελινιωτών κατά του Tούρκου δυνάστη

Αν και η συµµετοχή των Χριστιανών κατοίκων της πρώην επαρχίας Σελίνου στους µακροχρόνιους αγώνες και η καθοριστική συµβολή τους, στην αποτίναξη του Τούρκικου ζυγού και στην ‘Ενωση της Κρήτης µε την Ελλάδα είναι αδιαµφισβήτητη µε πολλές αναφορές στις ιστορικές πηγές και στην πλούσια ιστοριογραφία της εποχής,

Εν τούτης η ηρωική αυτή περίοδος µε τους αναρίθµητους Σελινιώτες(-τισσες) που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία έχει σχετικά υποτιµηθεί και κινδυνεύει να ξεχαστεί στην εποχή µας όπου όλα σχεδόν προσµετρώνται µε χρήµα.

Είναι αξιοσηµείωτο και πολύ λυπηρό ότι καµία σηµαντική κεντρική εκδήλωση σε επίπεδο του νυν ∆ήµου Καντάνου- Σελίνου δεν γίνεται για τους αγώνες και τους ήρωες στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Έτσι στο Σέλινο έχει να γίνει τέτοια πάνδηµη εκδήλωση για την απελευθέρωση από τους Τούρκους από το1930 -1931 όταν εορτάστηκε η εκατονταετηρίδα µε πολυήµερες, λαµπρές. εκδηλώσεις στην Κάντανo.

Θεωρώ ότι έχουµε υποχρέωση να διορθώσουµε (µε πρωτοβουλία του ∆ήµου µας και των Πολιτιστικών Συλλόγων του ), αυτή την σηµαντική και µακρόχρονη παράλειψη, πριν «παγιωθεί» σε ασέβεια.

Το πρώτο ερώτηµα βεβαίως που προκύπτει εάν συµφωνήσουµε στην ανάγκη καθιέρωσης µιας τέτοιας πάνδηµης εκδήλωσης για την συµµετοχή των Σελινιωτών στους µακροχρόνιους αγώνες για την αποτίναξη του τούρκου κατακτητή και την Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα, είναι το Που και Πότε και εις ανάµνηση ποιού ιστορικού γεγονότος;

Θα πρότεινα (όχι λόγω καταγωγής αλλά σπουδαιότητας) και εκτιµώ ότι θα συµφωνήσουν αρκετοί συνδηµότες µου, το Ορόσηµο της 23ης Φεβρουαρίου, όπου το 1897 υπογράφτηκε στα Μπεηλήτικα Κακοδικίου η συµφωνία για την αποχώρηση από την Επαρχία Σελίνου των Τούρκων κατακτητών και άνοιξε έτσι ο δρόµος για την απελευθέρωση όλης της Κρήτης και της ένωσης της µε την Ελλάδα.

Βέβαια το σχετιζόµενο µνηµείο στα Μπεηλήτικα Κακοδικίου χρίζει αποπεράτωσης και το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου έχει στείλει σχετικό αίτηµα στο ∆ηµοτικό συµβούλιο Καντάνου- Σελίνου, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει καµία επίσηµη απάντηση µέχρι και σήµερα.

Προέχει βέβαια (και) από την ∆ηµοτική αρχή η επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων της, αφού δυστυχώς επιµµένει στον «υδροκεφαλισµό» του τουρισµού και της µονόπλευρης «παραλιακής» (δήθεν) ανάπτυξης.

Σωστό θα είναι να µην µεταφέρεται αυτή η µονόπλευρη οπτική- λογική και στην Ιστορική µνήµη, παραβλέποντας και υποτιµώντας αγώνες και θυσίες αιώνων.

Είναι θεµιτό και ∆ίκαιο σύµφωνα µε την άποψη µου να καθιερωθεί και στον ∆ήµο Καντάνου -Σελίνου(όπως γίνεται και σε αρκετούςάλλους ∆ήµους )µια κεντρική (πάνδηµη) εκδήλωση, ως ελάχιστη ένδειξη Τιµής στους αγώνες και το αίµα όσων θυσιάστηκαν πολεµώντας για να διωξουν τον Τούρκο κατακτητή, χαρίζοντας µας την Ελευθερία.

Τα Μπεηλήτικα ήταν και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, το κοινωνικοπολιτικό και εµπορικό κέντρο της πρώην Επαρχίας Σελίνου.(για αυτό και υπογράφηκε εκεί η Συνθήκη.)

Μπορούν(;) άραγε και σήµερα τα Μπεηλήτικανα ξαναζήσουν λίγες από τις ένδοξες στιγµές της 23ηςΦεβρουαρίου του 1897, όταν συνέτρεξαν εκεί Κρήτες επαναστάτες µαζί µε Έλληνες στρατιώτες και φοιτητές (της πανεπηστηµιακής φάλαγγας), µε έκδηλη χαρά για την διαφαινόµενη νίκη τους κατά των Τούρκων και µε ελπίδα για την Ένωση της Κρήτης µε την µητέρα πατρίδα, αλλά και µε δισταγµό και µεγάλη καχυποψία (που αποδείχτηκε σωστή),

για την αθρόα (εµφατική) στρατιωτική παρουσία των µεγάλων τότε δυνάµεων στα Μπεηλήτικα που παρευρίκονταν για να προστατεύσουν τους Οθωµανούς και να διασφαλίσουν τα συµφέροντα τους (των µεγάλων δυνάµεων) στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτιµώ (και ας µε χαρακτηρίσουν ίσως ορισµένοι ως «ονειροπόλο»), ότι τα Μπεηλήτικα όχι µόνο µπορούν αλλά και επιβάλλεται, να γίνουν πάνδηµο κέντρο ιστορικής µνήµης-γιορτής.

Έστω στο µικρό σχετικά βαθµό βέβαια, που επιτρέπει η συνεχώς αυξανόµενη ερηµοποίηση και του ∆ήµου καντάνου – Σελίνου.

Αρκεί να αποφασίσουµε να µην διαγράψουµε από την ιστορία µας τους αγώνες, αιώνων των προγόνων µας, αλλά να τους αναδείξουµε, προβάλλουµε και τιµήσουµε όσο και όπως τους αξίζει.

*Ο Κωστής Ι.Πετράκης, είναι κοινωνιολόγος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κακοδικίου