Τα κουνούπια έφτασαν και στην παγωμένη Ισλανδία

Κουνούπια εντοπίστηκαν στην Ισλανδία για πρώτη φορά, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά πλέον τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Ισλανδία ήταν μέχρι αυτόν τον μήνα ένα από τα λίγα μέρη του πλανήτη στα οποία δεν είχε καταγραφεί πληθυσμός κουνουπιών.

Με φόντο την κλιματική αλλαγή, επιστήμονες προέβλεπαν εδώ και καιρό ότι κουνούπια θα μπορούσαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, όπου υπάρχουν πολλά έλη και λίμνες, αν και πολλά είδη δεν μπορούν να επιβιώσουν στις αντίξοες συνθήκες της χώρας.

Δείγματα του είδους Culiseta annulata

Σύμφωνα με τον εντομολόγο στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας Ματίας Άλφρεντσον, τον οποίο επικαλείται ο Guardian, εντοπίστηκαν τρία δείγματα του είδους Culiseta annulata.

Πρόκειται για είδος που είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες, καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με περιοχές στο υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο.

Οι παγετώνες λιώνουν, ενώ ψάρια από θερμότερα κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.