«Τα κουλούρια της ελευθερίας» σε Χανιά και Ρέθυμνο

Φτιάχνει κουλούρια με τη συνταγή της γιαγιάς της και τα διαθέτει δωρεάν σε καφετέριες των Χανίων και του Ρεθύμνου για να τα προσφέρουν στους πελάτες τους.

Πρόκειται για την Ελευθερία Μιχάλα η οποία πήρε αυτή την πρωτοβουλία για να επικοινωνήσει τα αυθεντικά κουλούρια που έχουν τις ρίζες τους, στην Κωνσταντινούπολη και να τα φέρει πιο κοντά στον κόσμο.

Η ίδια η κα Μιχάλα σε σημείωμά της αναφέρει:

«Με αγάπη και βαθιά σύνδεση με την παράδοση, φτιάχνω κουλούρια που θυμίζουν τα αυθεντικά κουλούρια της Κωνσταντινούπολης. Τα ονομάζω «Τα κουλούρια της Ελευθερίας». Γιατί για μένα συμβολίζουν όχι μόνο τη γεύση, αλλά και την ελευθερία της μνήμης και της δημιουργίας.

Τη συνταγή, τη γνωρίζω από τη γιαγιά μου, τη Μικρασιάτισσα Ασημίνα Μιχάλα, και τη θεία μου Βασιλεία Καζαβή. Όπου μου τη μετέδωσαν με αγάπη και σεβασμό στην παράδοση. Μέσα από τις διηγήσεις τους έμαθα ότι η αυθεντική γεύση δεν είναι απλώς υλικά και τεχνική, αλλά ιστορία, μνήμη και ψυχή.

Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη μου να επικοινωνήσω τα αυθεντικά κουλούρια που έχουν τις ρίζες τους, στην Κωνσταντινούπολη και να τα φέρω πιο κοντά στον κόσμο, διατηρώντας ζωντανή μια πολύτιμη γαστρονομική κληρονομιά.

Με μεγάλη χαρά είδα αυτή την προσπάθεια να αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους στηρίζουν και πιστεύουν αυτή την ιδέα. Κάθε Παρασκευή φτιάχνω τα κουλούρια, τα τυλίγω σε ένα φύλλο (αντίγραφο) από την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη το 1898 και τα δίνω σε κάποια καφετέρια της πόλης μας, να τα προσφέρει δωρεάν στους πελάτες της. Κάθε Παρασκευή είναι και άλλη καφετέρια. Στην σελίδα στο ίνσταγκραμ (ta_koulouria_tis_eleftherias) γίνεται η ανακοίνωση.

Αυτή την προσπάθεια την έχουν αγκαλιάσει μέχρι στιγμής :

-Η Μαρία και ο Βαγγέλης Κανακάκης από το «Κανακάκης patisserie» στην οδό Μοάτσου 6, Ρέθυμνο.

-Ο Ηλίας Βοζινάκης από την καφετέρια «Yellow» στην οδό Κουντουριώτου 200, Ρέθυμνο.

—Ο Γιώργος Ξενίδης και ο Αστρινός Πηγουνάκης από την καφετέρια Noble στην οδό Άγγελου Σικελιανού 1, Ρέθυμνο.

-Η Μάριον και ο Βαγγέλης Μπικάκης από την καφετέρια Store 311 στην οδό Ελ. Βενιζέλου 73, Ρέθυμνο.

– Ο Νίκος Βογιατζής από την καφετέρια Home Seaside στην οδό Λεωφ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη 18, Ρέθυμνο.

– Η Ειρήνη και ο Γιώργος Ανδρουλάκης από τις καφετέριες Monogram, στην Πλατεία 1866 και στην οδό Δασκαλογιάννη 5, Χανιά.

Τους ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία και την εμπιστοσύνη».