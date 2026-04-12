Τα κόμικς στην εκπαίδευση… με οδηγό το Αϊβαλί του Soloup

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 20:00 ο Soloup (Αντώνης Νικολόπουλος) παρουσιάζει στο «Κοµιξάδικο» το βιβλίο του «Comics & Graphic Novels µε οδηγό το Αϊβαλί» και υποσηµείωση «Λογοτεχνία, Ιστορία και Οπτική Επικοινωνία, τα κόµικς στην εκπαίδευση». Το βιβλίο συνέγραψε µε τη φιλόλογο, καθηγήτρια δηµιουργικής γραφής στο ΕΑΠ, Ευαγγελία Μουλά, και εκδόθηκε από τις εκδόσεις «∆ιόπτρα».

1 από 4

Το ισχυρό αποτύπωµα του κόµικς «Αϊβαλί»

Ο Soloup µας έχει ήδη συνηθίσει στα πολυσέλιδα κόµικς τα οποία γνωρίζουν µεγάλη επιτυχία χάρη στο συνδυασµό αφήγησης και εικονοφράφησης, στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουν χάρη στη µεγάλη του αγάπη για την έρευνα και εξακρίβωση. Το «Αϊβαλί» αποτελεί µια τέτοια περίπτωση. Ένα κόµικς 450 σελίδων, δηµοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2014 από τις εκδόσεις «Κέδρος» και εξαντλήθηκε µέσα σε λίγους µήνες. Η απήχηση και η σπουδαιότητα του οδήγησε σε εκθέσεις, ξεναγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, συναυλίες, ηµερίδες, πανεπιστηµιακές εργασίες και άρθρα στην Ελλάδα, ενώ ταξίδεψε και σε πολλά µέρη του κόσµου για να µοιραστεί την ιστορία του. Όπως γράφει ο Soloup στο εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου: «ένα κόµικς, ένα γκράφικ νόβελ που µε τον δικό του τρόπο, από στόµα σε στόµα, άνοιγε και ανοίγει συζητήσεις για την ιστορία, τη µνήµη, το προσφυγικό, τη µισαλλοδοξία, τον πόλεµο, τη θέση των καθηµερινών ανθρώπων µέσα σε όλα ετούτα». Πρόκειται για ένα κόµικς το οποίο εξετάζει την οπτική και των δυο πλευρών «σε έναν πόλεµο, σε µια πολιτισµική και όχι µόνο αντιπαράθεση, αναδεικνύοντας ως κοινό συνδετικό κρίκο τον ανθρώπινο πόνο».

Με οδηγό το «Αϊβαλί»

Η εµπειρία που συγκεντρώθηκε από την αξιοποίηση του κόµικς «Αϊβαλί» σε εργαστήρια, τάξεις, αµφιθέατρα, οµάδες δηµιουργικής γραφής, σχολεία έδωσε την έµπνευση για το παρόν βιβλίο – εγχειρίδιο το οποίο απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζοντας τρεις άξονες: το µέσο των κόµικς και τις προεκτάσεις του, το κόµικς ως πολύτιµο εργαλείο στην εκπαίδευση, σε εργαστήρια κόµικς, στην τάξη, καθώς και διάφορους τρόπους δηµιουργίας ενός κόµικς.

«Το βιβλίο επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρητική προσέγγιση των κόµικς µε επάρκεια και νέες ιδέες, […] αποτελεί ένα σύγχρονο βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό όλων των βαθµίδων, καθώς για τους µελετητές του είδους, συντονιστές εργαστηρίων, αλλά και για τους λάτρεις της 9ης τέχνης».

Μέρος Πρώτο: Η Θεωρητική Θεµελίωση και η Ιστορία των Κόµικς

Το πρώτο µέρος του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη στον κόσµο των εικονογραφηµάτων, καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι τα κόµικς είναι «µόνο για παιδιά». Οι συγγραφείς αναλύουν τη γλώσσα των graphic novels, εξετάζοντας πώς ο συνδυασµός εικόνας και κειµένου δηµιουργεί ένα ισχυρό αφηγηµατικό µέσο. Γίνεται µια ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη του είδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τη µετάβαση από τα απλά περιοδικά περιπέτειας στα σύγχρονα, πολυεπίπεδα graphic novels που καταπιάνονται µε βαθιά κοινωνικά και ιστορικά ζητήµατα.

Μέρος ∆εύτερο: Το «Αϊβαλί» ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Στο δεύτερο µέρος, το επίκεντρο µεταφέρεται στο εµβληµατικό graphic novel του Soloup, το «Αϊβαλί». Το βιβλίο λειτουργεί εδώ ως µια «ακτινογραφία» του έργου, εξηγώντας πώς η Μικρασιατική Καταστροφή, η προσφυγιά και η µνήµη µετατρέπονται σε οπτική αφήγηση. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν πώς η χρήση διαφορετικών πηγών (όπως µαρτυρίες των Βενέζη, Μυριβήλη και Κόντογλου) ενσωµατώνεται στα σκίτσα, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς ένα ζωντανό παράδειγµα για το πώς η Ιστορία µπορεί να διδαχθεί µε τρόπο άµεσο, συγκινητικό και ταυτόχρονα επιστηµονικά τεκµηριωµένο.

Μέρος Τρίτο: Πρακτικές Εφαρµογές και ∆ιδακτικές Προτάσεις

Το τελευταίο µέρος έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα και απευθύνεται άµεσα στον εκπαιδευτικό της πράξης. Περιλαµβάνει συγκεκριµένα διδακτικά σενάρια, προτάσεις για δραστηριότητες µέσα στην τάξη και µεθόδους αξιολόγησης. Στόχος είναι να βοηθήσει τους µαθητές όχι µόνο να διαβάζουν κόµικς, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τον οπτικό τους εγγραµµατισµό. Το βιβλίο κλείνει υπογραµµίζοντας ότι τα graphic novels δεν είναι απλώς ένα «βοήθηµα», αλλά ένα αυτόνοµο εκπαιδευτικό όχηµα που µπορεί να κάνει τη µάθηση µια βιωµατική και δηµιουργική εµπειρία.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 20:00 θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Comics & Graphic Novels µε οδηγό το Αϊβαλί» και υποσηµείωση «Λογοτεχνία, Ιστορία και Οπτική Επικοινωνία, τα κόµικς στην εκπαίδευση» στο Κοµιξάδικο (Ξέπαπα 15).

Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 11:00 θα διεξαχθεί εργαστήριο από τον δηµιουργό κόµικς Soloup που απευθύνεται σε ενήλικες, εκπαιδευτικούς και λάτρεις των κόµικς, στο Κοµιξάδικο (Ξέπαπα 15).

Και οι δύο εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

γραμμοσκιάσεις…. Παναγιώτης Λιάκος