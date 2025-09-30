menu
24.4 C
Chania
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΥγεία
Υγεία

Τα καρδιαγγειακά επεισόδια συνδέονται με γνωστούς παράγοντες κινδύνου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Πάνω από το 99% των ατόμων που εμφάνισαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου χρόνια νωρίτερα, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Journal of the American College of Cardiology».

Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, υψηλή αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη ή γλυκόζη, όπως και κάπνισμα, προηγούνται σχεδόν πάντα ενός καρδιακού επεισοδίου.

Οι ερευνητές από το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα «Northwestern Medicine» και από το Πανεπιστήμιο Yonsei στη Νότια Κορέα, ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από εννιά εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα και σχεδόν 7.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως και δύο δεκαετιών. Οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις υγείας, οπότε η ερευνητική ομάδα μπόρεσε να διαπιστώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης, γλυκόζης και έκθεσης στο κάπνισμα χρόνια πριν από το πρώτο τους καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι πάνω από το 99% των ατόμων που ανέπτυξαν στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν τουλάχιστον έναν μη βέλτιστο παράγοντα κινδύνου πριν από το συμβάν. Πάνω από το 93% είχε δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου. Η υπέρταση ήταν ο πιο συνηθισμένος παράγοντας κινδύνου επηρεάζοντας πάνω από το 95% των ασθενών στη Νότια Κορέα και πάνω από το 93% στις ΗΠΑ. Ακόμα και στις γυναίκες κάτω των 60 ετών, που θεωρούνται ότι διατρέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο, περισσότερες από το 95% είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου πριν από την καρδιακή ανεπάρκεια ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα ευρήματα αυτά αντικρούουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι καρδιακές παθήσεις συχνά προσβάλλουν τους ανθρώπους χωρίς προειδοποίηση και οι συγγραφείς τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο αυτών των τροποποιήσιμων κινδύνων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum