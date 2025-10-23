menu
«Τα καλοζώιτά µας χρόνια»: Εγχειρίδιο ευζωίας από τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη

Γιάννης Λυβιάκης
«Ένεση αισιοδοξίας και προσωπικής ενδυνάµωσης για τους ανθρώπους της τρίτης και τέταρτης ηλικίας» αποτελεί το βιβλίο – εγχειρίδιο ευζωίας, του Κυριάκου Βασιλοµανωλάκη: «Τα καλοζώιτά µας χρόνια» που κυκλοφορεί από το «Ινστιτούτο Μάθησης», όπως επισηµάνθηκε κατά την παρουσίαση η οποία πραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα στο Λύκειο Ελληνίδων Χανίων.

Η παρουσίαση του εγχειριδίου έγινε από την τέως Λυκειάρχη Μαρία Μαράκη και τον ιστορικό ερευνητή ∆ηµήτρη Νικολακάκη εκ µέρους της Ένωσης Πνευµατικών ∆ηµιουργών.
Ο συγγραφέας έκανε εισήγηση µε θέµα: «Τα γνωστικά οφέλη της ανάγνωσης και της αφήγησης ιστοριών ζωής». Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η Άννα Μακράκη–Καρέλα.
Η κα Μαράκη υπογράµµισε, µεταξύ άλλων ότι είναι «ένα ιδιαίτερα χρήσιµο βιβλίο για τις ηλικιακές αυτές οµάδες, καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία τα βιβλία που αναφέρονται σε αυτές, σε αντίθεση µε τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι λίγα, παρόλο που ενδιαφέρουν ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, αν σκεφτούµε ότι στη χώρα µας το 23% περίπου του πληθυσµού είναι άνω των 65 ετών».
Η ίδια τόνισε ότι «το βιβλίο στο σύνολο του θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένεση αισιοδοξίας και προσωπικής ενδυνάµωσης για τους ανθρώπους της τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Οι στιγµές επίσης ευφροσύνης, ροής και ευεξίας που µας ρωτά, αν βιώσαµε κατά το πολύτιµο ταξίδι της ανάγνωσης του βιβλίου, είναι δεδοµένες για τον προσεκτικό και καλοπροαίρετο αναγνώστη. Καιρός τώρα να οδηγηθούµε ο καθένας από το δικό του µετερίζι σε κινήσεις, θέσεις και πράξεις ευδαιµονίας, όπως µας παρακινεί ο συγγραφέας µε τη γλυκιά προσµονή ότι ο κόπος του δεν πήγε χαλάλι. Τα καλοζώιτα χρόνια µας περιµένουν, γιατί πραγµατικά το αξίζουµε, όπως αξίζει να διαβάσουµε και αυτό το πολύτιµο βιβλίο που κάνει απόψε το παρθενικό του ταξίδι. Καλά ταξίδια να έχει στην ελπίδα, την αναζωογόνηση και στο φως της ζωής».

«ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΜΑΣ»

Ο ∆ηµήτρης Νικολακάκης σηµείωσε ότι το συγκεκριµένο πόνηµα «απευθύνεται σε όλους όσους διανύουν την τρίτη, αλλά και την τέταρτη ηλικία».
Ο ίδιος υπογράµµισε ότι «να εξασφαλίσει τα γηρατειά µας θέλει και ο Κυριάκος µε το καινούριο του βιβλίο. Βοηθώντας µας να στηρίξουµε µε τον όµορφο και πρακτικό τρόπο που µας δίνει, τη σωµατική και ψυχική µας υγεία. Η πλειοψηφία των συµβουλών του είναι απλές, κατανοητές και εφαρµόσιµες. Λίγες, πολύ λίγες, είναι αυτές που πιθανόν να σας ζορίσουν!».

«ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ»

Στην εισήγησή του, ο Κυριάκος Βασιλοµανωλάκης εξέφρασε την πίστη ότι «τα Καλοζώιτά είναι συντροφιά για τις µέρες της ρουτίνας ή της µοναξιάς. Για να στοχαστούµε + να οργανώσουµε µικρές αλλαγές πορείας. Κι υπάρχουν άπειρες επιλογές, άπειρες Ιθάκες».
Ο συγγραφέας διατυπώνει προτάσεις για “Καλοζώιτά Χρόνια”, που όπως αναφέρει, είναι δοκιµασµένες από χιλιάδες άτοµα 3ης ηλικίας.
«Με κάθε υιοθεσία πρότασης που κάνετε, θα ενισχύετε τη µνήµη σας και την καλή της εκτελεστική λειτουργία, δηλαδή προγραµµατισµό, λύση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων.   κοινωνική σας δραστηριότητα, την συναισθηµατική σας ισορροπία και την ανθεκτικότητα σας στο στρες. Αν από τις πολλές υιοθεσίες γίνετε πολύτεκνοι έ τότε θα εξελιχθείτε σε επίµονους στοχοκατακτητές. Τι σηµαίνει να είσαι επίµονος στοχοκατακτητής; Υπάρχουν κέρδη; Ναι, κι είναι αναπάντεχα υψηλά».
Στον πρόλογο του βιβλίου, ο ίδιος σηµειώνει:
«Η µάχη για µακρά ζωή έχει σε µεγάλο βαθµό κερδηθεί. Σήµερα το στοίχηµα είναι ο συνδυασµός της µακροζωίας µε την ευζωία. Αυτό, είναι η δικιά µας πρόκληση.
Τι οφείλουµε να κάνουµε για να έχουµε καλοζώιτα τα τέλη µας;
Η απάντηση είναι σύνθετη…
•Κρατάµε την περιέργεια των παιδιών, τις προσδοκίες της εφηβείας, τις ευθύνες του ενήλικα.
•Αξιοποιούµε τις εµπειρίες µας.
•Εκπλησσόµαστε και προβληµατιζόµαστε για τα προφανή. Έτσι αποτοξινώνουµε το µυαλό µας και να αναπτύσσοµε κριτικό πνεύµα.
Κατανοούµε τη φθαρτή µας φύση, κι ότι δεν είµαστε µοναδικοί. Κάποιοι είναι εραστές της τάσης πρόσω ολοταχώς προς το παρελθόν. Κι άλλοι πάνε ανάποδα ολοταχώς στο µέλλον. Η ορθή πορεία απαιτεί να έχουµε συναίσθηση των συνθηκών στην κοινότητα µας και των δυνατοτήτων µας.
Το ερώτηµα που γεννιέται αυτόµατα είναι… Μπορούµε να συνεχίσουµε να δηµιουργούµε; Ναι, αρκεί να είµαστε συµβιβασµένοι µε την πραγµατικότητα µας».
Σηµειώνεται ότι στην αρχή της εισήγησής του ο κ. Βασιλοµανωλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους φιλίστορες και «κάλεσε τους παρευρισκόµενους στην παρουσίαση «να τιµήσουµε µε τη σκέψη µας 2 φιλίστορες που έφυγαν Νίκο Παπαδάκη και τη Ζαχαρένια Σηµαντηράκη».
Η Αννα Μακράκη Καρέλα έκανε, επίσης, στην αρχή της εκδήλωσης ιδιαίτερη αναφορά στην απώλεια της Ζαχαρένιας Σηµανδηράκη στη µνήµη της οποίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

