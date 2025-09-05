Τα ισχυρά μελτέμια του καλοκαιριού του 2025

Ένα καλοκαίρι με μεγάλο αριθμό ισχυρών μελτεμιών ήταν το καλοκαίρι του 2025.

Αρχικά εξετάζουμε το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου, το δίμηνο που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από ισχυρά μελτέμια. Ο πίνακας που ακολουθεί (πατήστε πάνω του για μεγέθυνση) παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο (γαλάζια κελιά) από το 2009 έως και τον Αύγουστο του 2025. Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ημέρας τέθηκε το όριο των 50 km/h ως μέγιστη ριπή ανέμου στο σταθμό του Ε.Α.Α / meteo.gr στην Τήνο-Δημαρχείο.

Στο σύνολο των 62 ημερών της χρονικής περιόδου 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, τα 17 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους κυμαίνεται από 20 ημέρες (το 2014), έως 47 ημέρες (το 2016).

Το φετινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε από 16 ημέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 21 ημέρες τον Αύγουστο (37 ημέρες συνολικά). Οι αντίστοιχες μέσες τιμές των τελευταίων 17 ετών είναι 17 και 19 ημέρες, αντιστοίχως. Επομένως, το 2025 ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς ανέμους είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο τον Ιούλιο και υψηλότερα του μέσου όρου τον Αύγουστο.

Τι συνέβη όμως τον Ιούνιο του 2025; Παρόλο που διαχρονικά δεν αναφέρουμε τον αριθμό ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο (ο αριθμός τους, κατά μέσο όρο, είναι μικρός), σημειώνουμε ότι το 2025, είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο, 24 ημέρες, ο μεγαλύτερος αριθμός για Ιούνιο τα τελευταία 17 χρόνια. Διακρίνεται επίσης μια σαφής τάση αύξησης του αριθμού ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο τα τελευταία 4 έτη.

Αν επομένως εστιάσουμε και στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο συνολικός αριθμός των 61 ημερών μέσα στο τρίμηνο κατατάσσει το 2025 στην 1η θέση (στα 17 έτη) σε αριθμό ημερών με ισχυρούς ανέμους για όλο το καλοκαίρι. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου των ετών 2009-2025.