Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Τα Ηνωμένα Εθνη αποφασηνίζουν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο ΟΗΕ αναφέρεται ρητά στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν συμμετείχε στη δημιουργία του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στη Γενεύη.

Από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας το 2023, το OCHA προσπαθεί να συντονίσει τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στον εκεί πληθυσμό που υποφέρει.

Οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ αναφέρονται επανειλημμένα στα ισραηλινά εμπόδια και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις προγραμματισμένες αυτοκινητοπομπές παροχής βοήθειας, που δυσκολεύουν τον εφοδιασμό του λαού.

Οι μεταφορές βοήθειας σταματούν και λεηλατούνται επίσης από απελπισμένους ανθρώπους καθώς και από ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στα σημεία διανομής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του OCHA, Γενς Λέρκε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), από τα μέσα Μαΐου, πάνω από 6.400 φορτηγά έχουν λεηλατηθεί, κυρίως από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Το σημείο 8 του αμερικανικού σχεδίου αναφέρει αυτολεξεί: «Η είσοδος της διανομής και της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025».

Ο Λέρκε τόνισε ότι οι προμήθειες βοήθειας βρίσκονται στην περιοχή, ότι το OCHA διαθέτει τις δομές για την προμήθεια και μπορεί να ξεκινήσει μόλις το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως.

