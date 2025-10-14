«Τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου»

Συνεχίζεται, όπως ανέφερε πολίτης η οποία επικοινώνησε µε την εφηµερίδα, το αλαλούµ µε την παράδοση των λογαριασµών της ∆ΕΥΑΧ.

Όπως ανέφερε η ίδια, για ακόµα µία φορά, τις προηγούµενες ηµέρες λογαριασµός που ανέγραφε διεύθυνση παράδοσης την οδό Κισσάµου, βρέθηκε στην οδό Παρθενίου Κελαϊδή.

Οι αρµόδιοι ίσως θα έπρεπε να δουν πιο σοβαρά το ζήτηµα καθώς αρκετοί πολίτες δεν γίνονται αποδέκτες των λογαριασµών τους µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πληρωµή των υποχρεώσεων τους.