Τα ίδια λάθη

Αυτό το καλοκαίρι, ας μην επαναλάβουμε στα Χανιά, τα λάθη του παρελθόντος.

Κι αν μας καταδιώκει το παρελθόν των ηγετών της πόλης, αυτό το καλοκαίρι ας φροντίσουν να μπορούμε τουλάχιστον να κυκλοφορούμε στους δρόμους των Χανίων.

Φυλάγομαι από τις κακοτοπιές.

Αποφεύγω να κυκλοφορώ στο κέντρο γιατί εκεί ένα πολύβουο παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οδηγοί, πεζοί, καταστηματάρχες, τουρίστες είναι ένα σύνθετο ερώτημα που ζητά μια απλή απάντηση.

Είπα να μην τους βάλω δύσκολα…

Αλλά μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα σας πείσει ότι χρειάζεται ακόμη πολλά να γίνουν στα Χανιά.