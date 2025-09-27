menu
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Τα γιασεµιά, τα τσιµέντα και τα αντίσκηνα

Παρασκευάς Περάκης
Φοιτητές που φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτια. ∆άσκαλοι που στήνουν σκηνές σε κάµπινγκ. Γιατροί και στρατιωτικοί που έρχονται να υπηρετήσουν στον τόπο µας και αδυνατούν να βρουν στέγη. Ντόπιοι που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα ακριβά ενοίκια.
Όλα αυτά, στα Χανιά, µια πόλη που τα τελευταία χρόνια δεν διστάζει να “θυσιάσει” τους ίδιους τους ανθρώπους της στον βωµό του ευκαιριακού πλουτισµού από τον τουρισµό.
Μια πόλη που αδιαφορεί για το βασικό κύτταρο της· τους ανθρώπους που την κρατούν ζωντανή.
Γειτονιές που χάνουν την ταυτότητά τους. Η λαϊκή Νέα Χώρα βλέπει στις αυλές της να πέφτει βαριά η σκιά µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων. Στα στενά του Τοπανά, οι φωνές της γειτονιάς από τις παρέες στις ψάθινες και στις πλαστικές καρέκλες, σκεπάστηκαν από τον ψυχρό ήχο του GPS που οδηγεί τους επισκέπτες στο Airbnb τους.
Γύρω µας έργα -κυρίως- για το βλέµµα του επισκέπτη, που επιδεινώνουν -αντί να λύνουν- προβλήµατα της καθηµερινότητας. Τοπόσηµα που µαγαρίζονται µε πινελιές… εκσυγχρονισµού.
Θαρρείς κι ο τουρίστας θα έρθει στα Χανιά για να δει τα καινούρια µας τσιµέντα και παρτέρια κι όχι την παραδοσιακή οµορφιά που χάνεται, αυτή που κατέστησε τον τόπο µας κορυφαίο τουριστικό προορισµό.
Απλό το ερώτηµα κι επιτακτική η απάντησή του πριν να είναι αργά (αν δεν είναι ήδη): Ποια Χανιά θέλουµε; Μια πόλη-σκηνικό, βιτρίνα για επισκέπτες της µιας σεζόν και απρόσιτη για τους κατοίκους της;
Ή µια πόλη που θα σέβεται την ιστορία και φυσιογνωµία της, που θα δίνει προτεραιότητα σε όσους ζουν εδώ; Μια πόλη που θα αποτελεί έναν τόπο για να σπουδάσεις, να δουλέψεις, να ζήσεις µε αξιοπρέπεια.
Αυταπάτες δεν έχουµε, σε κανένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν θα συζητηθούν αυτά. ∆ηµοτική Αρχή κι αντιπολίτευση, άλλες… προτεραιότητες έχουν.
Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτά τα νέα παιδιά που µαζεύτηκαν χθες στην πλατεία ∆ικαστηρίων να διαταράξουν την… αέναη σιέστα µας. Μπας και µας αφυπνίσουν και καταλάβουµε ότι αν συνεχίσουµε µε το ίδιο βιολί, δεν αργεί η ώρα που ούτε γιατρούς θα έχουµε, ούτε δασκάλους, ούτε λόγο να ζούµε στην πάλαι ποτέ πόλη των γιασεµιών.

