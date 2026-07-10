Τα φανάρια της Χρυσής Ακτης

Την ανάγκη αλλαγών στη ρύθμιση των φαναριών του Κλαδισού επισημαίνει ο αναγνώστης μας Αλ. Μπ. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δουλεύουν εντελλώς στα τυφλά με ένα απαρχαιωμένο σύστημα στατικού χρόνου δημιουργώντας ακραίο μποτιλιάρισμα μέχρι τον Κλαδισό. Η κατάσταση δεν παλεύεται πλέον!

Σε συνδυασμό με τον κλειστό κόμβο Βαμβακόπουλου μιλάμε πλέον για κωμικοτραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται είτε η γραφειοκρατία εμποδίζει τον Δήμο να αλλάξει τους χρόνους ή απλά υπάρχει η απόλυτη αδιαφορία. Ντροπή και αίσχος».