Τα ευτράπελα της Γερμανικής Κατοχής με τη ντοπιολαλιά

» Αποκορωνιώτικη ρίζα – Ο “Καλαμάρο” στο Φρε

» Στη διάλεκτο της δυτικής Κρήτης

Εγροικούντανε το Μάη του ‘41 πως

Ο Χίτλερ εδιάταξε ούλους τσοι στρατηγούς του

να βρούνε άντρες διαλεχτούς και να γ καλά οπλισμένοι

και πόλεμο θα κάμουνε με τα θεριά τση Κρήτης…(ριζίτικο)



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Πρίχου μπούνε οι Γερμανοί στη ν Αθήνα, αμωλάρανε (έφυγαν) και εκοπιάσανε στα Χανιά, οι παρακεντέδες (παρακατιανοί) Βασιλιάς και Τσουδερός κι γ οι Ιγγλέζοι απού τσοι κουμαντέρνανε (έλεγχαν) και τσοι διατάξανε να στέσουνε μπέτη (αντίσταση ) τω Γερμανώ απού τσοι λαλούσανε όξω – πίσω και θα ‘ρχουντανε ταχιά (αύριο) στη Κρήτη.

Αναμαζώξανε το λοιπός οι γ Ιγγλέζοι τα αποφάουδα (αποφάγια) τω Νεοζηλαδώ απού τσ αποζηγώνανε (καταδίωκαν) οι Γερμανοί από πάνω (Ελλάδα) και εκοπιάσανε έπαε κάτω (Κρήτη).

Έβαλε και ο Τσώρτσιλ αρχηγό ουλονώ ν τω ν ε των ν άχρηστω, ένα φίλο ντου μούσκαρο, απού δεν εκάτεχε να μοιράσει δυό βουγιώ άχερα, απού το ν ε λέγανε Φράιμπεργκ κι ήτονε λέει γινομένος στρατηγός χωρίς να πάει σε σκολιό παρά με τη μ παλληκαριά ν του.

Εμαζώξανε κι γ ειδικοί μας ότι κοπέλια ήβρανε από τα χωριά γύρου γύρου και χωρίς να τσοι γυμνάσουνε και να τω ν ε μάθουνε να παίζουνε μπαλωτές ντρέτα (ίσια), τω ν ε δώκανε ένα γκρα και τρία φυσέκια του κάθε νιούς και τσοι μπέψανε (στείλανε) να κάμουνε λέει πόλεμο τω Γερμανώ ομπρελάδω απού τσ ανημένανε (περιμέναν).

Επήγε στρατιώτης κι απού του Φρε, όπως δηγάτε ο Τζιτζικάλης ο Νικολής, ο Σπαντιδάκης ο Ρούσσιος και ο Γ. Ρ. με τσ’ αποδέλοιπους.

Επήρανε το γκρα και τα τρία φυσέκια και τσ’ αμωλάρανε οι η Ιγγλέζοι (αφήκαν ) όθε ν το Μάλεμε.

Υπουργός Στρατιωτικών από το Βασιλιά ορίστηκε τσοι τελευταίες μέρες ο Στρατηγός Τζανακάκης – καταδικασμένος σε θάνατο για το κίνημα του ‘35, που ύστερα το ν ε φαρμακέψα ν οι γ Ιγγλέζοι στη ν Αίγυπτο – και διοικητή των Ευελπίδων εβάλανε το Θεμιστοκλής Δανίκα. (Οι επίσημοι παραχαράκτες της ιστορίας αναφέρουν διοικητή το Λουκά Κίτσο απού ήταν πριν).

Πρωί πρωί στσοι 20 του Μάη εκάτσα ν τα ανεμόφτερα και το ν ε παίξα ν εκειά ούλοι μαζί οι στρατιώτες κάμποσες μπαλωτές, όξω από το στρατιώτη Γ. Ρ. από το Φρε α που εγλάκα και παραδόθηκε.

Ο Ρούσσιος ο Σπαντιδάκης απής του άδειασε ο γκρας εχύμηξε (όρμησε ) και πήρε ένα Καναδέζικο τουφέκι.

Το 6ο Ελληνικό Σύνταγμα αμώλαρε από τη μάχη (έφυγε ) σα γ και τσ’ Ευέλπιδες.

Το 8ο Ελληνικό Σύνταγμα μαζί με τσοι ντόπιους, έστεσε μπέτη τω Γερμανώ, εγλωυτωσανε τσοι Νεοζηλανδούς και εδοξαστήκανε.

Ο «ΚΑΛΑΜΑΡΟΣ» ΣΤΟ ΦΡΕ

Μέσα στην κατοχή αναμαζώχτηκε στο Φρε ένας που έλεγε πως ήτονε Ιταλός και πως τονε ελέγανε Καλαμάρο.

Εβάφτησε λέει ο Νικολής και κάμποσα κοπελιά στο χωριό και μαζί εβάφτησε και το Μινουδάκη το Λεωνίδη απού το νε λένε ακόμης Καλαμάρο.

Ήτανε λέει και αντιστασιακός ο Καλαμάρος και ήθελε να κάμει αντάρτικο να ξεκάμει (ξεγεννήσει) τσοι Γερμανούς.

Έγραφε σ ένα χαρτί ο Καλαμάρος όσους ηθέλανε να μακελέψουνε (φονεύσουν ) τσοι γεβεντισμένους (άτιμους) τσοι Γερμανούς και είντα τουφέκι είχε ο καθένας και πόσα φυσέκια.

Σε κάμποσο καιρό θωρει (βλέπει ) ένας Φρεδιανός στου Μπαμπαλή (Άγιοι Πάντες) το Καλαμάρο και επέρνα μέσα σε ένα γερμανικό αυτοκίνητο με στολή Γερμανού αξιωματικού.

Δεν επεράσανε πολλές μέρες και κοπιάζουν στο Φρε κάμποσοι Γερμανοί κι εβαστούσανε τα χαρθιά του….Καλαμάρο.

Ούλοι όσοι ήτονε γραμμένοι και τα τουφέκια. επήγανε και παραδώσανε και τα φυσέκια…. μετρημένα.

Έκεια επήγε και του Ρούσσιο του Σπαντιδάκη το Καναδέζικο τουφέκι.

Ευτυχώς απού δε τσ’ εχτελέσανε.

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ

Δίκαια και άδικα, από άλλους οι συντάξεις εγινήκανε αποδεκτές από άλλους όχι .

Λεβέντης και παλληκάρι ο Σπαντιδάκης ο Ανδρέας από το Φρε Αποκορώνου, εγάηρε απού τη ν Αμερική και πολέμησε στοι Βαλκανικούς πολέμους και σε θανάσιμες μάχες όπως αυτή του Σκρα ντι Λέγκεν.

Τα επόμενα χρόνια όταν το Ελληνικό κράτος αποφάσισε να παραχωρήσει συντάξεις στους αγωνιστές ο Ανδρέας απάντησε:

«Δεν ήρθα εγώ να πολεμήσω για πλερωμή” και δεν αποδέχτηκε την σύνταξη.

(Η φωτογραφία του Α.Σπαντιδάκη είναι από το βιβλίο του Μακριδάκη Εμμ.)

Άλλος πάλι χωριανός του Αντρέα πήρε σύνταξη χωρίς να έχει πολεμήσει. Οι συντοπίτες του που το γνώριζαν του έλεγαν στο καφενείο:

«Όσες μπάλες έπαιξες εσύ τω Τουρκώ, να μας τσοι παίξουνε στο μπέτη».

*Ο Μιχάλης Κατσανεβάκης είναι αρχιτέκτων

µηχανικός, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας