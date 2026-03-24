Τα µερεµέτια δεν αρκούν για το Ηρώον της πόλης

1 από 2

Καθαρίστηκε και βάφηκε όπως κάθε χρόνο πριν την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου ο χώρος του “Ηρώου” της πόλης των Χανίων στο πάρκο “Ειρήνης και Φιλίας”, εκεί όπου γίνεται η δοξολογία και η κατάθεση των στεφάνων. Αρκούν όµως αυτά τα µερεµέτια; Ο µπροστινός χώρος εκτός του ότι είναι γεµάτος νερά (λογικά λόγω των βροχών) είναι πάρα πολύ βρώµικος, µε το χώµα να έχει βάψει καφέ το µάρµαρο!

Σε άλλο σηµείο λείπουν ολόκληρα κοµµάτια από µάρµαρο, τα σκαλιά είναι σπασµένα, το γειτονικό µνηµείο των Κυπρίων παραµένει σε κακή κατάσταση. Τα µερεµέτια λίγο πριν την εθνική γιορτή δεν είναι αρκετά…