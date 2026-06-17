Τα… διαµαντάκια των Πανελλαδικών

Κάθε χρόνο γίνεται λόγος για τα… διαµαντάκια στα γραπτά των Πανελλαδικών, τα περίεργα δηλαδή λάθη που συναντούν οι διορθωτές.

Φέτος όµως, τα… διαµαντάκια αυτά, εντοπίζονται στα θέµατα των ερωτήσεων! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του µαθήµατος της Ιστορίας, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω σοβαρά λάθη στη διατύπωση των ερωτηµάτων.

Στο θέµα Β1 έγραφε η ερώτηση: «Ποια προϊόντα εξήγαγε η Ελλάδα κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της και ποια ήταν η σηµασία του καθενός στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών;»

Αντί εξήγαγε, έπρεπε να γραφτεί εξήγε καθώς είναι δόκιµος ο παρατατικός και όχι ο αόριστος σε µια διαρκώς επαναλαµβανόµενη πράξη του παρελθόντος.

Στο Β2 θέµα η ερώτηση ήταν: «Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της Ελλάδας;».

Οι λέξεις επιπτώσεις, σηµαίνει ότι πρέπει να γραφτούν µονάχα τα αρνητικά, όµως θέλανε και τα θετικά, άρα έπρεπε να αντί για επιπτώσεις, η ερώτηση να αναφέρεται σε επιδράσεις ή σε αποτελέσµατα.

Σε ερώτηση που ζητούσε τον ορισµό του «οργανικού νόµου», έπρεπε να καταστεί πιο σαφές ότι αναφερόταν στο 1900 και στο εκκλησιαστικό ζήτηµα, διαφορετικά είναι αοριστία.

Επίσης υπήρχε ερώτηση που αφορούσε στο Κρητικό Σύνταγµα, χωρίς να προσδιοριστεί αν αφορούσε αυτό του 1899 ή του 1907.

Λάθη που µας επισηµάνθηκαν από εκπαιδευτικούς µόνο για ένα µάθηµα, δείγµα της προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζονται οι Πανελλαδικές, µια διαδικασία τροµερά ψυχοφθόρα για τους µαθητές και τις µαθήτριες.