Τα δεδοµένα του παγκόσµιου αεροπορικού κλάδου

» …και η ανθεκτικότητα των µεγάλων διεθνών αεροπορικών κόµβων

Η νέα κλιµάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δηµιουργεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη κατάσταση για την παγκόσµια πολιτική αεροπορία. ∆εν πρόκειται απλώς για µια γεωπολιτική κρίση που επηρεάζει µια συγκεκριµένη περιοχή, αλλά για µια εξέλιξη που πλήττει τον πυρήνα του σύγχρονου συστήµατος διεθνών αεροπορικών µεταφορών. Τα µεγάλα αεροδρόµια του Κόλπου όπως το Ντουµπάι, η Ντόχα και το Αµπού Ντάµπι αποτελούν εδώ και δύο δεκαετίες βασικούς κόµβους του παγκόσµιου δικτύου αεροµεταφορών.

Το αεροδρόµιο του Ντουµπάι (DXB) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το 2024 εξυπηρέτησε περίπου 92,3 εκατοµµύρια επιβάτες, ενώ το 2025 εκτιµάται ότι ξεπέρασε για λίγο τα 95 εκατοµµύρια, καθιστώντας το ως το µεγαλύτερο διεθνές αεροδρόµιο στον κόσµο σε διεθνή επιβατική κίνηση. Αντίστοιχα, το Hamad International Airport στη Ντόχα εξυπηρέτησε περίπου 54,3 εκατοµµύρια επιβάτες το 2025, ενώ το Abu Dhabi International Airport ξεπέρασε τα 32,5 εκατοµµύρια επιβάτες για το ίδιο έτος. Συνολικά, τα τρία αυτά hubs διαχειρίστηκαν πάνω από 181 εκατοµµύρια επιβάτες το έτος που µας πέρασε, λειτουργώντας ως βασικοί κόµβοι διασύνδεσης µεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Ωκεανίας.

Η σηµασία αυτών των hubs γίνεται ακόµη πιο εµφανής αν εξετάσει κανείς τη δοµή των διεθνών αεροπορικών δικτύων. Σύµφωνα µε στοιχεία της IATA και της OAG, περίπου 30-35% των long-haul επιβατών µεταξύ Ευρώπης και Ασίας χρησιµοποιούν έναν κόµβο στον Κόλπο για ενδιάµεση ανταπόκριση. Παράλληλα, σηµαντικό ποσοστό των συνδέσεων Ευρώπης–Αυστραλίας και Ευρώπης–Νοτιοανατολικής Ασίας πραγµατοποιείται µέσω των hubs αυτών. Το µοντέλο hub-and-spoke που ανέπτυξαν οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου βασίστηκε ακριβώς σε αυτή τη γεωγραφική τοποθέτηση.

Η Emirates, για παράδειγµα, είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες µεγάλων αποστάσεων στον κόσµο. Ο στόλος της ξεπερνά τα 260 αεροσκάφη, µε περισσότερα από 120 Airbus A380 και σχεδόν 140 Boeing 777, ενώ το δίκτυό της καλύπτει πάνω από 140 προορισµούς σε έξι ηπείρους. Το επιχειρησιακό της µοντέλο βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη λειτουργία του Ντουµπάι ως παγκόσµιου hub. Αντίστοιχα, η Qatar Airways διαθέτει στόλο περίπου 230 αεροσκαφών και εξυπηρετεί περισσότερους από 170 προορισµούς, ενώ η Etihad Airways διατηρεί έναν στόλο περίπου 90 αεροσκαφών µε σηµαντικό ρόλο στο δίκτυο διασυνδέσεων της περιοχής.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία αυτών των hubs δηµιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσµιο σύστηµα αεροµεταφορών. Από τη σκοπιά του Business Analytics και της ανάλυσης δεδοµένων, το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξεταστεί ως µια διαταραχή σε ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο µεταφορών. Τα αεροπορικά δίκτυα λειτουργούν ως πολύπλοκα συστήµατα, όπου ορισµένοι κόµβοι παρουσιάζουν πολύ υψηλό συνωστισµό και κεντρική διαχείριση των επιβατικών ροών. Τα hubs του Κόλπου ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Όταν ένας τέτοιος κόµβος επηρεάζεται, η συνολική αποτελεσµατικότητα του δικτύου µειώνεται και η κίνηση ανακατανέµεται.

Ήδη, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αναλυτές παρατηρούν πιθανή ενίσχυση άλλων µεγάλων hubs. Ο νέος αερολιµένας της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος εξυπηρέτησε πάνω από 83 εκατοµµύρια επιβάτες το 2025, διαθέτει τη δυναµική να απορροφήσει µέρος της διεθνούς κίνησης. Παράλληλα, ευρωπαϊκοί κόµβοι όπως η Φρανκφούρτη, το Παρίσι Charles de Gaulle και το Λονδίνο Heathrow που εξυπηρετούν ετησίως από 60 έως 80 εκατοµµύρια επιβάτες ενδέχεται να δουν προσωρινή αύξηση των διεθνών ανταποκρίσεων. Σε ορισµένες αγορές, θα µπορούσε επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος ασιατικών hubs όπως η Σιγκαπούρη, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 67 εκατοµµύρια επιβάτες ετησίως.

Ωστόσο, από µια µακροπρόθεσµη οπτική βιωσιµότητας των αερολιµένων, η γεωγραφική θέση των hubs του Κόλπου παραµένει δύσκολο να αντικατασταθεί. Η επιτυχία τους βασίστηκε σε έναν µοναδικό συνδυασµό γεωγραφίας, υποδοµών και επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Παράλληλα, οι αερολιµένες αυτοί έχουν επενδύσει σηµαντικά σε στρατηγικές βιωσιµότητας, ενεργειακής αποδοτικότητας και µείωσης εκποµπών, στοιχείο που αποτελεί βασικό παράγοντα της σύγχρονης ανάπτυξης των αερολιµένων.

Μέσα σε αυτό το µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η Ελλάδα αποκτά αυξηµένη στρατηγική σηµασία στον ευρύτερο χάρτη των αεροµεταφορών. Η γεωγραφική της θέση στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης την καθιστά φυσική πύλη µεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικοί αερολιµένες έχουν παρουσιάσει σηµαντική ανάπτυξη, µε τη συνολική επιβατική κίνηση να ξεπερνά τα 70 εκατοµµύρια επιβάτες ετησίως. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάπτυξη νέων αεροπορικών υποδοµών, όπως ο νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου στο Καστέλι, ο οποίος αναµένεται να αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα έργα αεροπορικής υποδοµής στην Ανατολική Μεσόγειο. Η λειτουργία του εκτιµάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιµότητα της Κρήτης και της Ελλάδας συνολικά καθιστώντας την κόµβο µεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, δηµιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισµού αλλά και για τη στρατηγική ενίσχυση της θέσης της χώρας στο περιφερειακό αεροπορικό δίκτυο. Σε ένα περιβάλλον όπου τα διεθνή δίκτυα αεροµεταφορών αναζητούν αξιόπιστους κόµβους και εναλλακτικές διαδροµές, η αξιοποίηση δεδοµένων αεροπορικής κίνησης και εργαλείων ανάλυσης µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό των υποδοµών και της µελλοντικής ανάπτυξης των ελληνικών αεροδροµίων.

Η τρέχουσα κρίση εποµένως λειτουργεί και ως υπενθύµιση της σηµασίας της ανθεκτικότητας των αεροπορικών υποδοµών. Σε ένα παγκόσµιο σύστηµα µεταφορών που βασίζεται όλο και περισσότερο σε λίγους εξαιρετικά ισχυρούς κόµβους, η γεωπολιτική σταθερότητα και η στρατηγική διαχείριση κινδύνου αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες για τη βιώσιµη λειτουργία της παγκόσµιας αεροπορίας.

*Ο ∆ηµήτρης Ζοπουνίδης, MSc in Business Analytics and Data Scienceµ είναι

Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Data Science Laboratory, Πολυτεχνείο Κρήτης Ιδρυτής Aviationlife.gr και Mediterranean Aviation Data Observatory Airport and Aviation Data Analyst, SeaCrete Hotels και Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων