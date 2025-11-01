Τα Χανιά… βομβαρδισμένα μέσα από το αρχείο του Μ. Μανούσακα

Ένα ερείπιο όλος ο λόφος Καστέλι, συντρίµµια εκεί που βρίσκεται η Σπλάντζια, γκρεµισµένα κτήρια – µπάζα στους δρόµους στον Κάτωλα, σοβαρές ζηµιές στη ∆ηµοτική Αγορά, στη Νέα Χώρα, αλλά και στο τµήµα της Παλιάς Πόλης. Εικόνες από τα Χανιά µετά τους γερµανικούς βοµβαρδισµούς του Μαΐου του 1941 που αποτυπώνεται η καταστροφή και που ο ιστορικός ερευνητής Μανώλης Μανούσακας έχει στο αρχείο του, παρουσιάζονται στο σηµερινό αφιέρωµα των “διαδροµών”.

«Οι Γερµανικοί βοµβαρδισµοί, ειδικά αυτός της 24ης Μαΐου ήταν εκδικητικός. Οι πρώτοι βοµβαρδισµοί, τον Απρίλη και τον Μάιο, είχαν ως στόχο τις υποδοµές, τις θέσεις του στρατού των συµµάχων. Όµως αυτός της 24ης Μαΐου είχε τιµωρητικό χαρακτήρα», σηµειώνει ο κ. Μανούσακας που την περασµένη ∆ευτέρα παρουσίασε ένα µεγάλο µέρος του φωτογραφικού του αρχείου σε εκδήλωση στην οδό Τσουδερών. Επεξηγώντας του λόγους που ο βοµβαρδισµός ήταν εκδικητικός επισηµαίνει ότι «λόγω των µεγάλων απωλειών που είχαν οι Γερµανοί στην προσπάθεια τους να καταλάβουν το Μάλεµε και τα άλλα αεροδρόµια προχώρησαν στις 24 Μαΐου σε αυτόν τον µεγάλο βοµβαρδισµό που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Παλιά Πόλη, κυρίως στον λόφο Καστέλι και στη Σπλάντζια αλλά και σε άλλα σηµεία. Οι ανθρώπινες απώλειες δεν ήταν µεγάλες και αυτό είχε να κάνει µε το ότι οι κάτοικοι είχαν φύγει προς τα ορεινά και την ύπαιθρο από τις προηγούµενες ηµέρες προκειµένου να προστατευτούν».

Στην Παλιά Ρέµβη

Στην περιοχή της παλιάς Ρέµβης, σηµερινή οδό Ελ. Βενιζέλου µπροστά από την Τράπεζα Χανίων, Γερµανοί αλεξιπτωτιστές φωτογραφίζονται µπροστά στα… κατορθώµατα τους. Φοράνε βρετανικά καπέλα που µάζεψαν ως λάφυρα, ενώ πίσω τους διακρίνονται νεοκλασικά κτήρια των Χανίων κάποια εκ των οποίων υπάρχουν ακόµα και στο βάθος η αυλή του 1ου Γυµνασίου Χανίων.

Στα Κεράδικα

Τα «κεράδικα» στην αρχή του Κάτωλα σηµερινή οδός Μουσούρων. Μια από τις περιοχές µε πολύ µεγάλες ζηµιές που είναι εµφανείς στην παλιά φωτογραφία.

Τσουδερών και “Κάτωλας”

Τα γκρεµισµένα κτήρια στον Κάτωλα φωτογραφηµένα από την πλευρά της οδού Τσουδερών. Το µέγεθος των καταστροφών είναι ευδιάκριτο στην παλιά φωτογραφία.

Χάληδων και Μπαλαντίνου

Σωρός από ερείπια τα κτίσµατα στη γωνία των οδών Χάληδων και Μπαλαντίνου.

Γιαλί Τζαµισί

Στη φωτογραφία αξιωµατικού του υγειονοµικού που έχει στην κατοχή του ο κ. Μανούσακας φαίνεται ο Γερµανός στρατιωτικός ένα µικρό τµήµα από το Γιαλί Τζαµισί και η σηµερινή πλατεία στο βάθος µε τα τότε κατεστραµµένα κτήρια και αποθήκες.

Η βιβλιοθήκη του Χρυσόστοµου

Ένα από τα κτήρια που χτυπήθηκαν είναι αυτό του Χρυσόστοµου, η βιβλιοθήκη του οποίου χάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία της εποχής.

Στην πλατεία της Σπλάντζιας

Η πλατεία στη συνοικία της Σπλάντζιας υπέστη τεράστιες ζηµιές ειδικά το νότιο και το δυτικό της τµήµα, αλλά και όλη η περιοχή µέχρι και το λιµάνι. Η φωτογραφική αποτύπωση είναι από το ύψος της ∆ασκαλογιάννη µε θέα τον Μιναρέ.

Στον Λόφο Καστέλι

Η συµβολή των σηµερινών οδών Σήφακα, Κανεβάρο και ∆ασκαλογιάννη. Με εικόνα πίσω από το λόφο Καστέλι. Τα ενετικά αρχοντικά της πόλης και άλλα κτίσµατα καταστράφηκαν ολοκληρωτικά.

Ο Τοπανάς

Η συνοικία του Τοπανά δεν υπέστη τόσο µεγάλες καταστροφές όσο άλλες συνοικίες της πόλης καθώς σύµφωνα µε τον κ. Μανούσακα οι Γερµανοί δεν ήθελαν να πλήξουν το Φιρκά όπου κρατούνταν τότε Ιταλοί αιχµάλωτοι. Ωστόσο καταστροφές έγιναν όπως στην οδό Γαµπά. Η κάµερα είναι στραµµένη προς την οδό Αγγέλων όπου διακρίνεται και η πόρτα του σηµερινού µπαρ Fagotto.

Πλατεία Συντριβανίου

Τρεις Γερµανοί αλεξιπτωτιστές µε βρετανικά κράνη που είχαν πάρει ως λάφυρα ποζάρουν στο φακό στην πλατεία Συντριβανίου. Πίσω του διακρίνονται κτήρια που υπάρχουν και σήµερα και η αρχή της οδού Κανεβάρο. Η οδός Κανεβάρο και ο λόφος Καστέλι υπέστησαν συντριπτικές καταστροφές από τους βοµβαρδισµούς.

Ο Αγ. Ρόκκος και η ∆ασκαλογιάννη

Η οδός ∆ασκαλογιάννη στο ύψος του Αγ. Ρόκκου που διακρίνεται στα δεξιά. Απέναντι όλα τα κτήρια της εποχής καταστράφηκαν από τις βόµβες. Στη σηµερινή φωτογραφία οι µεταγενέστερες, µεταπολεµικές κατασκευές.