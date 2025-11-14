Τα Χανιά του… Γκάντι

Το έχω εµπεδώσει µε τα χρόνια στα Χανιά.

Η καλύτερη µέθοδος για να µη λυθεί ποτέ ένα πρόβληµα είναι η διεύρυνσή του.

Όσο πιο πολλές παραµέτρους προσθέτεις στην ανάλυση µιας κατάστασης, τόσο δυσκολότερα βγάζεις άκρη.

Παράδειγµα: ο τρόπος άσκησης διοίκησης από τη δηµοτική Αρχή των Χανίων.

Έτσι φτάσαµε όλοι στα Χανιά να γίνουµε οπαδοί του Γκάντι.

Τα προβλήµατα βέβαια δεν λύνονται, αλλά τουλάχιστον «προαυλιζόµαστε» στην ίδια µας την πόλη.

Οι παράµετροι ενός προβλήµατος χαρακτηρίζουν και το στρατόπεδο Μαρκοπούλου και τη ∆ηµοτική Αγορά.

Βάλανε όµως το ρολόι. «Τι ώρα να ‘ναι και τι εποχή…»

Βέβαια, ο Βοναπάρτης χαριτολογώντας έλεγε στους στρατηγούς του «µε τις ξιφολόγχες λύνεις πολλά προβλήµατα, αρκεί να µην κάτσεις πάνω τους».

Άρχισαν οι τοπικοί άρχοντες στα Χανιά τα «είπες» και τα «είπα» και τα «πώς τα είπες» και διευρύνουν τα προβλήµατα.

Μα «πώς το είπες», «γιατί το είπες;»

Σε λίγο θα µας βάλουν και «χρονοκόφτη».