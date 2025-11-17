Τα Χανιά τίμησαν το Πολυτεχνείο – Πορεία στο κέντρο της πόλης (φωτ.)

1 από 9

Μεγάλη σε όγκο και παλμό πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων με αφορμή την επέτειο 52 χρόνων από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Ενδεικτικό είναι ότι όταν η κεφαλή της πορείας ήταν στο δημαρχείο η ουρά ήταν στην πλατεία 1866.

Νωρίτερα, πριν την έναρξη της πορείας μικρή ένταση σημειώθηκε -χωρίς να πάρει έκταση- όταν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου πήγαν στην κεφαλή της πορείας και ζήτησαν να αποχωρήσουν από το φοιτητικό μπλοκ μέλη της ΑΡΑΣ (με αφορμή το επεισόδιο στην Αθήνα). Ωστόσο η πορεία γίνεται κανονικά.