«Τα Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν σε Ηράκλειο και Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το αριστούργηµα του Ερρίκου Ίψεν «Τα Άσπρα Άλογα», σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ∆ηµοτικού ΠεριφερειακοΎ Θεάτρου Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), Νικορέστη Χανιωτάκη, θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο για πέντε µόνο παραστάσεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Ειδικότερα στα Χανιά η παράσταση θα ανέβει Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στις 21:00 µ.µ.
Η παράσταση αποτελεί µια συµπαραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. µε το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.), και είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί σηµαντικοί πολιτιστικοί φορείς της Κρήτης συνεργάζονται.
Το έργο «Τα Άσπρα Άλογα» (γνωστό και µε τον µεταγενέστερο τίτλο «Ρόσµερσχολµ») παρουσιάζει µια κοινωνία δέσµια των συµβάσεων και των ψευδαισθήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύγκρουση ανάµεσα στο προσωπικό όνειρο και την αµείλικτη κοινωνική πραγµατικότητα, µε τα «άσπρα άλογα» να λειτουργούν ως ένας µυστηριώδης συµβολισµός φυγής προς έναν ιδανικό κόσµο. Μέσα από έντονες δραµατικές καταστάσεις, ο Ίψεν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ειλικρίνεια και αυτογνωσία.
Η δράση εκτυλίσσεται στο Ρόσµερσχολµ, ένα παλιό αρχοντικό σε µια µικρή παραθαλάσσια πόλη των νορβηγικών φιόρδ. Ο πύργος των Ρόσµερ κουβαλάει το σκοτάδι και το βάρος µιας συντηρητικής οικογένειας που ελέγχει τα πάντα επί γενεές. Εκεί κατοικεί ο Ρόσµερ, ένας πρώην πάστορας και τελευταίος απόγονος της δυναστείας, ο οποίος έχει αποστατήσει από την Εκκλησία, και η Ρεβέκκα, µια «δαιµονική» γυναίκα που τον φροντίζει και τον εµπνέει να ζήσει ελεύθερα.
Σε αυτό το αποµονωµένο περιβάλλον, το παλιό συγκρούεται µε το νέο και η ελευθερία µε τις ενοχές. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραµένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος παραµένει αξεδιάλυτος. Οι κόσµοι των δύο ηρώων ηττώνται, φέρνοντάς µας αντιµέτωπους µε τη σκληρή διαπίστωση ότι κάθε ηθικό ον οφείλει να παραµείνει χρηστό εντός του οικείου αξιακού του κώδικα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία – Φωτισµοί: Νικορέστης Χανιωτάκης .
Πρωτότυπη µουσική: Θοδωρής Οικονόµου.
Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη.
Κοστούµια: Ιωάννα Καλαβρού.
Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη  .
Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιµος Σκαφίδας, Νικορέστης Χανιωτάκης.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Α ΖΩΝΗ: Κανονικό 25€, Μειωµένο 20€
Β ΖΩΝΗ: Κανονικό 18€, Μειωµένο 16€
ΕΞΩΣΤΗΣ: Κανονικό 14€, Μειωµένο 10€
Μειωµένο: (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)
Ηλεκτρονική προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aspra-aloga/ και στο ταµείο του θεάτρου µιάµιση ώρα πριν από την παράσταση.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

