Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΥΝ.ΚΑ.

Βασιλική Τωμαδάκη
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΥΝΚΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.».

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανόταν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και διάφορα θέματα του Συνεταιρισμού. Η Γ.Σ. επικύρωσε τα νέα μέλη του συνεταιρισμού.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στης Συνέλευσης. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Δημήτριος Αλεξάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο του εκλιπόντος Προέδρου Δ.Σ. κ Απόστολου Αλεξάκη με αναφορά και στο έργο των εκλιπόντων μελών Δ.Σ. κ. Κουκουράκη Εμμανουήλ, Παπαγιαννάκη Ιωάννη, Βασιλάκη Ευάγγελου και Νικολακάκη Γεωργίου.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Αλεξάκης αναφέρθηκε επίσης στην για ακόμα μία χρονιά ανοδική πορεία του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας.
Το γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης και ικανοποίησης για την πορεία του συνεταιρισμού αποτυπώθηκε στην σχετική ψηφοφορία.
Αναλυτικότερα, εψήφισαν 985 μέλη του Συνεταιρισμού και αναδείχθηκαν (κατά αλφαβητική σειρά) τα παρακάτω μέλη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου:

Διοικητικό Συμβούλιο
1) Αλεξάκης Δημήτριος του Αποστόλου
2) Γεωργιακάκης Ηλίας του Παύλου
3) Κουκουράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
4) Κουφός Παράσχος του Γεωργίου
5) Μπαουράκης Γεώργιος του Μιχαήλ
6) Σταγάκης Παντελής του Εμμανουήλ
1ος Αναπληρωματικός
Καβαλιεράκης Στέφανος του Νικολάου

Εποπτικό Συμβούλιο
1) Γεωργακάκης Γεώργιος του Δημητρίου
2) Κορωνάκης Αριστοτέλης του Στυλιανού
3) Μεντάκης Γεώργιος του Νικολάου
4) Πετράκης Ευάγγελος του Σπυρίδωνα
5) Χαζηράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού»

