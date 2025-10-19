Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τράπεζα Χανίων

menu
Ανακοινώθηκαν το βράδυ της Κυριακής τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Χανίων, κατά την οποία οι συνέταιροι της Τράπεζας κλήθηκαν να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής:

Σύνολο ψήφων:                                2.439.320

Έγκυρα:                                             2.432.186

Άκυρα:                                                      7.134

Λευκά:                                                          754

Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Πλήρους Απασχόλησης

 Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι δύο πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.

  Ψήφοι
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 808.574
2. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 629.113

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Λοιπά Υποψήφια Μέλη

 

Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι έντεκα πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.

  Ψήφοι
1. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.094.795
2. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 652.681
3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 610.201
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 500.255
5. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 484.001
6. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 467.525
7. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 465.397
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 462.498
9. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 430.612
10. ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 376.930
11. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 341.476

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.

