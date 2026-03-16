Τα ανεπίδοτα «Γράµµατα από τη Γερµανία»

Φωτεινή Σεγρεδάκη
«Σε µια ειδική βραδιά στις 19 Μαρτίου, θα παρουσιαστούν ζωντανά όλα τα τραγούδια που έγραψε ο Φώντας Λάδης και µελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, συµπεριλαµβανοµένων και τεσσάρων, που ήταν µέχρι πρότινος ανέκδοτα, εντοπίστηκαν στο αρχείο του Θεοδωράκη στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” και ηχογραφήθηκαν πρώτη φόρα για µια συλλεκτική και συγκεντρωτική έκδοση του “Μετρονόµου”».

«Ήρθαν κάτι στρατηγοί, κάτι υποστράτηγοι για το ΝΑΤΟ είπανε οι Κυράδες λείπανε.

Κι ό,τι µοσχοείπανε, σκυλοβαρεθήκανε, τις κυράδες βρήκανε και στ’ αµάξια µπήκανε».

Μ’ αυτούς τους στίχους ξεκινά η ανακοίνωση Εφ. Συντακτών.

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Πάντα µου προσφέρει χαρά και ενδιαφέρον ό,τι αφορά τον Λάδη, ένα δηµιουργό συνεπή προικισµένο που έγραψε έξοχα προοδευτικά πράγµατα σε µέλος και Μίκη και Λοΐζου.

Έχω τρεις λόγους για συγκίνηση και αγάπη γι’ αυτόν τον χαρισµατικό συγγραφέα και ποιητή και θέλω να τους αναφέρω.

Είναι γνωστό εξάλλου στους αναγνώστες µας πως γράφω πάντα από µνήµης.

Θυµούµαι λοιπόν τον Λάδη σε συνέντευξη τηλεοπτική, που έλεγε την πονεµένη ιστορία, όταν αρρώστησε ο Μάνος που τον ακολούθησε στη Μόσχα, κλαίγοντας κρυφά, αχώριστη παρηγοριά στο πλευρό του…

Ν’ αναφέρω ακόµη δυο τρεις στίχους διττού απαράµιλλου ενδιαφέροντος που πάντα µε συγκλονίζουν, µε λόγο άµεσο, ανθρώπινο, οξύ!

Είναι ευανάγνωστη η αρχή της δικτατορίας ’67, δίχως να αποβάλλεται ο λυρισµός και το αίσθηµα το οποίο µάλιστα απογειώνεται µέσα από την ερµηνεία του Γιώργου Ζωγράφου.

«Ήρθεν ο Μάης µάνα µου χόρτασέ τον µε φιλιά και µε καλά χαµπέρια. Μην φύγει ο Μάης µάνα µου ποτέ µε άδεια χέρια…

Τέτοιον Μάη µάνα µου ποτέ µην ξαναστείλεις να λέει πως στην Ελλάδα µας σκοτώθηκε ο Απρίλης!».

Και ο ξενιτεµός, και τα πικρά πολιτικά νέα. Όλο το έργο του… «Στη δεύτερη εκδοχή, κυκλοφόρησε από τη LYRA µε ενορχηστρωτή τον Μικρούτσικο κι ερµηνευτές την Αφροδίτη Μάνου, τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Γιάννη Συρρή».

Στις 19 Μαρτίου, θα ερµηνεύσουν ο Γιάννης Μπέζος, ο Γιάννης ∆ιονυσίου, ο Κ. Θωµαΐδης και ο Κωστής Τριανταφυλλίδης.

Καλλιτεχνική επιµέλεια ενορχήστρωση, Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο εκδότης Συλιβός Θανάσης του «Μετρονόµου», Αλέξης Βάκης, Μουσικός παραγωγός ο Κυριάκος Χατζηµιχαήλιδης σκηνοθέτης και ο Φώντας Λάδης.

Θα προβληθεί ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό…

Όλα τα συναισθήµατα θ’ αναπτυχθούν.

Μακάρι να είµαστε παρόντες.

Καλή επιτυχία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

