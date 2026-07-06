Τα ανακριτικά της Πυροσβεστικής

Πλήρως στελεχωμένο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Χανιά.
Η απόφαση για τη σύσταση των κλιμακίων δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το προηγούμενο διάστημα και όσον αφορά στα Χανιά, είναι ήδη πλήρως στελεχωμένο καθώς η λειτουργία του ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι.
Πλήρως στελεχωμένο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Χανιά.
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