Τα ανακριτικά της Πυροσβεστικής

Πλήρως στελεχωμένο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα Χανιά.

Η απόφαση για τη σύσταση των κλιμακίων δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το προηγούμενο διάστημα και όσον αφορά στα Χανιά, είναι ήδη πλήρως στελεχωμένο καθώς η λειτουργία του ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι.