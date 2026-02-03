menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Συζήτησηση στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

H Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) διοργανώνει μία σειρά συζητήσεων, με κεντρικό θέμα: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;». Παράλληλα, κάνει ανοικτό κάλεσμα προς όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε κάθε Φορέα που προβάλλει τον Πολιτισμό του τόπου μας, όπως και σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται να συμβάλει στο διάλογο αυτό, τόσο αναγκαίο για το μέλλον της κρητικής παράδοσης.

Στο σχετικό κάλεσμα της ΟΑΚ αναφέρεται:

«Στη σημερινή εποχή των αντιφάσεων και των ραγδαίων εξελίξεων, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη και την Αξιακή Κρίση. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται όροι όπως Πολιτισμός, Κοινότητα, Ανάπτυξη, Βιώσιμος Τουρισμός, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κ.ά.
Οι τοπικοί Φορείς, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι απλοί κάτοικοι του τόπου έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να γνωρίζουν τον Πολιτισμό μας, τα άυλα και υλικά προϊόντα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, τον τρόπο διάσωσης, προβολής και διάδοσής τους, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές μίας υγιούς, πολυεπίπεδης και μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, έχουμε όλοι την υποχρέωση, να τον προστατεύσουμε προωθώντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα βοηθήσουν στην σύγχρονη ταυτότητά μας.
Οι διεπιστημονικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν από έγκριτους Ακαδημαϊκούς, με σημαντικό έργο και έρευνα στον τομέα τους (Λαογραφία, Χορός, Μουσική, Πολιτιστική Διαχείριση, Τέχνες)».

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 ΚΑΙ ώρα 18:00, στην Κεντρική Αίθουσα της ΟΑΚ, με ομιλητή τον κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον ορισμό πρωτοβουλιών για την υγιή τοπική πολιτιστική ανάπτυξη».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum