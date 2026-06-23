Συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για το νοσοκομείο: Δίχως προσωπικό δεν υπάρχει υγεία

Ανησυχία για τις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και εμπιστοσύνη στο υπάρχων ανθρώπινο δυναμικό του, εκφράστηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων.

Επεξηγώντας τους λόγους της ειδικής συνεδρίασης ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης τόνισε πως στα πλαίσια της “επικουρικότητας και της εγγύτητας” το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων έχει λόγο για θέματα υγείας. Στις πολλαπλές τοποθετήσεις του κατά της διάρκειά της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην αλλαγή του κώδικα για τους ΟΤΑ και στο “τέλος ανθεκτικότητας” (φόρος που πληρώνεται στα ξενοδοχεία) που διεκδικεί η αυτοδιοίκηση και ότι αν δοθεί στους Δήμους θα μπορούν να στηρίξουν τους υγειονομικούς. Σε διαφορετική περίπτωση με τις σημερινές συνθήκες δεν αρκούν τα χρήματα που λαμβάνουν οι ΟΤΑ. Ενημέρωσε επίσης πως από το Δήμο θα γίνουν ενέργειες για να λειτουργήσει παιδικός σταθμός στο κτήριο στην αυλή του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Την πρωτοβουλία της συνεδρίασης χαιρέτησε ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χ. Κουκιανάκης. Μίλησε για την αδυναμία στελέχωσης του Νοσοκομείου που οφείλεται στις χαμηλές οικονομικές απολαβές τη στιγμή που τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά. “Και οι δήμοι έχουμε το δικό μας βάρος για αυτό το θέμα και θα έπρεπε να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα” είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κουκιανάκης, ενώ ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκης ευχήθηκε στην αρχική του τοποθέτηση η συνάντηση να είναι πιο αποδοτική από αυτή για το κτηματολόγιο για την οποία πάρθηκαν αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν. Συμπλήρωσε πως η οικονομική υποβάθμιση για γιατρούς και νοσηλευτές δεν αφορά μόνο το Νοσοκομείο Χανίων αλλά πρέπει να λυθεί οριζόντια και πως θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις συγκεκριμένες από την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των φορέων της για την περίθαλψη. Μίλησε για το πρόγραμμα που βγάζει η Περιφέρεια για την επαναχρησιμοποίηση ακινήτων που θα μπορούν να διατεθούν για τη στέγαση θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις και ότι οι Δήμοι θα μπορούσαν να στηρίξουν “επικουρικά”. Ο κ. Μαλανδράκης επανέλαβε την πρόταση που έχει καταθέσει και επίσημα εδώ και χρόνια για να δοθεί στην αυτοδιοίκηση το “Τέλος Ανθεκτικότητας” ύψους 1 δις ευρώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μια σειρά από στοιχεία έδωσε προς ενημέρωση στην τοποθέτηση του ο διοικητής του ιδρύματος κ. Γ. Μπέας. Έκανε λόγο για “τεράστιο έργο που επιτελεί το Νοσοκομείο που δικαιούται να λαμβάνει την εμπιστοσύνη όλης της κοινωνίας”.

Παρουσίασε τα δυνατά σημεία του ιδρύματος: Υψηλού επιπέδου προσωπικού-αφοσιωμένο στο καθήκον, υποδομές και τεχνολογία, στρατηγικό ρόλο και κοινωνικό κεφάλαιο. Έπλεξε το εγκώμιο όλων όσων συνέβαλαν για την βελτίωση των υποδομών και την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού.

Αναφορικά με τις θέσεις νοσηλευτών που είχαν προκηρυχθεί επεσήμανε πως οι περισσότεροι

“αρνήθηκαν να δεχτούν τις θέσεις γιατί ήρθαν στα Χανιά γιατί και ο μισθός τους είναι χαμηλός και έχουμε και το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης”.

Για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό είπε πως τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τους επειγοντολόγους (1 αντί για 8), τους παθολόγους και τους αναισθησιολόγους.

Είπε επίσης πως τα νοσοκομεία της Κρήτης είναι στις πρώτες θέσεις σε επισκεψιμότητα στα επείγοντα, καθώς το 64% του πληθυσμού έχει περάσει από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και ότι από τα 250 περιστατικά το 15% χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και τα υπόλοιπα είναι συμβάντα που αφορούν τον προσωπικό γιατρό, την πρωτοβάθμια φροντίδα.

Απευθυνόμενος στον κ. Σημανδηράκη δήλωσε πως ελπίζει στο τέλος της συνεδρίασης να εκπλήξει θετικά το νοσοκομείο με κάποιες έμμεσες ενισχύσεις.

Ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου κ. Μ. Καλλιονάκης μίλησε για τις αυξημένες χρηματοδοτήσεις που δίνονται τελευταία στο ίδρυμα και πως υπάρχει τεράστια ζήτηση για νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμοι για τα Χανιά. Είπε επίσης πως στην υγεία δεν θα λύσει το πρόβλημα το περισσότερο χρήμα, και ότι δεν εμποδίζει το ΕΣΥ ο ιδιωτικός τομέας.

Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ιδρύματος κ. Β. Γεωργιακάκης επέρριψε ευθύνες στο Υπουργείο και στην Πολιτεία για την υποστελέχωση. Παρατήρησε πως οι τοπικοί βουλευτές “δεν ξέρω αν διεκδικούν όπως οι βουλευτές άλλων περιοχών της χώρας” και πως ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ ο κ. Παπαβασιλείου ” κοιτά τον τόπο του, εμείς τι κάνουμε. Το Ηράκλειο πήρε 50 νοσηλευτές ειδικότητας, εμείς πήραμε 4 γιατί ; Που είστε να διεκδικήσετε και εσείς για τα Χανιά;”. Ενημέρωσε πως οφείλονται χιλιάδες ρεπό στους νοσηλευτές και ότι πολλοί παραιτούνται για να πάνε σχολικοί νοσοκόμοι ή και στην εστίαση “γιατί δεν μπορούν να εργάζονται 16 ώρες συνέχεια”. Πρόσθεσε πως το Νοσοκομείο δεν έχει φύλαξη, πως στην καθαριότητα το προσωπικό είναι το μισό καθώς προσλαμβάνεται με τρίμηνες συμβάσεις. “Ποια κοπέλα θα συνεχίσει να καθαρίζει 2 και 3 κλινικές; Φεύγουν οι καθαρίστριες από επείγοντα και πάνε στα χειρουργεία και από τα χειρουργεία στα επείγοντα” τόνισε και υποστήριξε πως η πολιτεία δεν θέλει να στηρίξει τα Νοσοκομεία, για αυτό και έδωσε το δικαίωμα στους γιατρούς να βγουν σε κλινικές εκτός των δημόσιων ιδρυμάτων. Επεσήμανε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλειστά κρεβάτια σε χειρουργικές κλινικές και κλειστά κρεβάτια στη ΜΕΘ γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Απευθυνόμενος στο δήμαρχο του επανέλαβε το αίτημα ετών προς τον ίδιο να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου και στήριξη στο θέμα της στέγασης.

Έπειτα η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων κ. Χριστούλα Πετράκη στην τοποθέτηση της στάθηκε στη επιβάρυνση του προσωπικού “όλοι είναι σκυθρωποί, όλοι είναι κουρασμένοι, στα όρια του burn out. Γιατί, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Οι παθολογικές έχουν μείνει με 5 παθολόγους για όλο το Νομό και το Ρέθυμνο. Με τι ψυχικό σθένος; Πότε θα πάρουν άδειες; Στο ογκολογικό τμήμα έχουμε 3 ογκολόγους με τα ογκολογικά περιστατικά να έχουν αυξηθεί 80%! Το πνευμονολογικό είναι 3, στο αναισθησιολογικό θα έχουμε οσονούπω πρόβλημα και θα μειωθούν τα χειρουργεία. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών έχουμε 200 περιστατικά, το 30% χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης, θέλει να εξυπηρετηθεί αλλά πως, με ποιο προσωπικό;”.

Σημείωσε πως ένας γιατρός με οικογένεια και ενοίκιο δεν μπορεί να μείνει στα Χανιά. Ζήτησε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των κοινωνικών δομών, μαζικές προκηρύξεις και αυξήσεις μισθών, να δοθούν κίνητρα κα.

«Είχα προτείνει να μην αποδεχθούμε την πρόσκληση γιατί θεωρώ κ. δήμαρχε πως πριν μας ζητήσετε συνάντηση θα έπρεπε να έλθετε και να περπατήσετε στους διαδρόμους του Νοσοκομείου» είπε ο αιρετός εκπρόσωπος των γιατρών στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου κ. Μ. Καραβιτάκης.

Απαντώντας στον κ. Καραβιτάκη ο κ. Δήμαρχος Χανίων δήλωσε πως ο στόχος της συνεδρίασης είναι να ασκηθεί πίεση στην κεντρική εξουσία.

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ

Στις προσπάθειες του ως Δήμαρχος Σφακίων και ως αναπλη. Υπουργός Υγείας στη συνέχεια αναφέρθηκε αρχικά ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Πολάκης. « Παραλάβαμε 140 γιατρούς παραδώσαμε 170, παραλάβαμε 480 νοσηλευτές και παραδώσαμε 510, 304 διοικητικούς υπαλλήλους και παραδώσαμε 400» είπε.

Παρέθεσε στοιχεία ότι χιλιάδες γιατροί φεύγουν γιατί οι μισθοί δεν επαρκούν και ότι με 500 εκ. ευρώ θα διπλασιάζονταν οι μισθοί στους γιατρούς και άλλα 500 εκ. ευρώ θα διπλασιάζονταν οι μισθοί στους γιατρούς και άλλα 500 εκ. ευρώ το υπόλοιπο προσωπικό και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να βρεθούν από πολλές κατευθύνσεις δίνοντας μερικά παραδείγματα “φορολόγηση με 15% αντί για 5% στους 1000 πλουσιότερους Έλληνες βγάζουν 500 εκ. ” και ότι όλα αποτελούν πολιτική επιλογή. Υπογράμμισε πως η βραχυχρόνια μίσθωση έχει αυξήσει τα προβλήματα στην εύρεση στέγης.

Το εγκώμιο του Π. Πολάκη και του Α. Ξανθού έπλεξε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής καθώς έδωσαν λύσεις όπως είπε σε μια “πολεμική δύσκολη περίοδο” αλλά διαφώνησε ότι δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας και η αγορά να στηρίξει το δημόσιο. Σημείωσε πως τα προβλήματα δεν είναι καινούργια και πως “η Περιφέρεια αυτό που μπορεί να κάνει το κάνει”. Ζήτησε την επόμενη φορά η κουβέντα να γίνει πιο συγκεκριμένη, να είναι παρόντες οι βουλευτές ώστε να βγει κάτι πιο χειροπιαστό. Τέλος κάλεσε τον κόσμο να εμπιστεύεται το Νοσοκομείο.

“Μόνο μια γενναία μεταρρύθμιση θα στήριζε το ΕΣΥ” δήλωσε η κ. Β. Ορφανουδάκη από τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη του, ενώ ο Α. Κρασουδάκης για τον Πανελλήνιο Ιατρικο Σύλλογο άφησε αιχμές σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη στάση του πως “λέει ψέματα με τον τρόπο που αναπνέει! Η παρουσία του είναι προσβλητική για το ιατρικό σώμα”. Για ανακρίβειες του κ. Κρασουδάκη απάντησε ο κ. Μπέας.

Η πρόεδρος των νοσηλευτών κ. Ξυδάκη τόνισε πως ένας από τους αποτρεπτικούς παράγοντες είναι το μεγάλο κόστος της στέγασης και τόνισε την ανάγκη για ένα ρεαλιστικό, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σε θέματα πρωτοβάθμιας υγείας επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του κ. Στ. Ντουκάκη που σημείωσε ως θετική εξέλιξη τη θέληση των δημάρχων να συμβάλλουν.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Την απουσία των τριών βουλευτών έθιξε η κ. Κ. Μανιμανάκη από την παράταξη «Ονειρο είναι τα Χανιά» συμπληρώνοντας πως “είναι σαν να γυρνούν την πλάτη, και να γυρίζουν την πλάτη τους και σε εσάς κ. δήμαρχε”. Μίλησε για την ανάγκη διπλασιασμού των μισθών για τους υγειονομικούς καθώς “αυτό μόνο του θα φέρει κόσμο στα Νοσοκομεία. Αν δεν διπλασιαστούν οι μισθοί δεν θα έρθει κόσμος στο Νοσοκομείο . Οι απολαβές σε ένα ειδικευόμενο γιατρό στην Ολλανδία ξεπερνούν τις 70.000 στη Γερμανία τις 80.000 ευρώ, στην Ελλάδα τις 19.000 ευρώ! Εδώ είναι το πρόβλημα πως θα ζήσει ο ειδικευόμενος γιατρός;”. Είπε επίσης πως οι ιδιώτες γιατροί που κάνουν εφημερίες στο Νοσοκομείο αμείβονται με τριπλάσια χρήματα από αυτές των μόνιμων και αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν για την πρόσληψη προσωπικού.

Η ίδια έκανε τρεις προτάσεις: Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την ανέγερση κατοικιών για τους υγειονομικούς, να προχωρήσει το πάγιο αίτημα για παιδικό σταθμό, μηδενικά τέλη ύδρευσης και δημοτικά τέλη για το Νοσοκομείο όπως τα Νοσοκομεία του Λασιθίου.

Για συνειδητή επιλογή υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, μίλησε ο κ. Χ. Λουτσέτης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” που αναρωτήθηκε αν μπορούν να συνυπάρχουν ένας δημόσιος τομέας υγείας και ένας ιδιωτικός που να θησαυρίζει. “Δεν φτάνει να μπαλώνουμε τρύπες αν δεν αντιμετωπίζουμε την αιτία” δήλωσε και μετέφερε ένα προσωπικό περιστατικό στα επείγοντα που χρειάστηκε να περάσει για 16 ώρες πριν από ένα μήνα όπου είδε από κοντά τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι “που πραγματικά τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ”.

Επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας λέγοντας πως είναι “απαράδεκτος”, ενώ τόνισε πως δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης να αναλάβει την υγεία και πως καμία αρμοδιότητα δεν ήλθε στους ΟΤΑ με τους ανάλογους πόρους. Στη συνέχεια τάχθηκε υπέρ μιας ενιαίας, κρατικής, δημόσιας και δωρεάν υγείας.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

“Το κράτος οφείλει και πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη δεν γίνεται διαφορετικά” επεσήμανε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Α. Μικρού, ενώ ο Γ. Πετράκης γιατρός του Νοσοκομείου δήλωσε πως τα προβλήματα του ιδρύματος ξεπερνούν το ίδρυμα και τη δημοτική αρχή και έχει να κάνει με την “εμμονή της κυβέρνηση να μην δώσει χρήματα στους γιατρούς του ΕΣΥ”. Το ότι δεν κλήθηκαν οι εργαζόμενοι στις δομές του πρώην ψυχιατρείου πρόταξε η κ. Τάκη, που παρέθεσε μια σειρά στοιχεία για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ψυχική υγεία με την υποστελέχωση (έχουμε 3 ψυχιάτρους σε λίγο καιρό 2 και δεν έχουμε εδώ και 5 χρόνια παιδοψυχίατρο) όταν τα ποσοστά της κατάθλιψης και άλλων ανάλογων προβλημάτων έχουν πολλαπλασιαστεί.