Συζήτηση για την παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου στην Terra Verde

Αυτή τη Δευτέρα η Terra Verde, όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνει κλειστή κατά την διάρκεια της πορείας για την 17 Νοέμβρη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι άνθρωποί της Terra Verde θα πορευτούν μαζί με όλο τον κόσμο του κινήματος για να μην ξεχαστεί το παρελθόν για να διαμαρτυρηθούμε για το παρόν και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Το βράδυ όμως, μετά το τέλος της πορείας η Terra θα ανοίξει και θα βγάλει τα τραπεζάκια της έξω.

Με την ευκαιρία της ημέρας, καλούμε σε μια ανοιχτή συζήτηση για το «πριν», το «μετά» και το «τώρα», καθώς και για την παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου και τους αγώνες στις μέρες μας.

Θα ξεκινήσουμε με μικρές εισηγήσεις των :

Κίμωνα Αποστολάκη: «Οι αντιστασιακές οργανώσεις πριν το Πολυτεχνείο»

Γιάννη Κυριακάκη: «Η ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος μετά το ΄74»

Χαράλαμπο Μαγουλά: «Το Πολυτεχνείο στις μέρες μας»»