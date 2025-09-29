Συζήτηση για τη στεγαστική κρίση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Ενδιαφέρον…μηδέν για τη στέγαση δασκάλων, καθηγητών και άλλων κοινωνικών ομάδων από τη δημοτική αρχή Χανίων.

1 από 3

Αυτό προέκυψε από τη σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

Αρχικά την κατάσταση περιέγραψε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων κ. Χρήστος Μπέλμπας επισημαίνοντας πως με τις αυξήσεις που δόθηκαν πρόσφατα «είναι αστείο να μιλάμε ότι αρκούν για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια». Ο ίδιος ζήτησε να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία και χώροι για να στεγαστούν εκπαιδευτικοί, γιατροί και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα. Ενημέρωσε επίσης πως σε συνάντηση με τον δήμαρχο Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκη ο τελευταίος ανέφερε πως ετοιμάζεται ο ξενώνας “Δίκτυννα” και με το δήμαρχο Καντάνου – Σελίνου κ. Περράκη πως προχωρούν οι ξενώνες στην Κάντανο.

«Είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις. Συνάδελφοι έχουν αρνηθεί να διοριστούν στα Χανιά γιατί οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί και η ζωή πολύ ακριβή» τόνισε ο πρόεδρος του “Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” κ. Γιώργος Μαυρογενάκης, συμπληρώνοντας πως το σύστημα προσλήψεων με τους αναπληρωτές (500 αναπληρωτές για πρωτοβάθμια και 200 για τη δευτεροβάθμια στα Χανιά) αποκαλύπτει το μέγεθος των αναγκών.

Για την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” ο κ. Στέλιος Ζερβάκης κατέθεσε στο συμβούλιο πως «το πρόβλημα έχει υπερκεράσει κάθε όριο! Αν συμπληρώσουμε την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την τουριστικοποίηση θα δούμε πως είναι αδύνατο να βρεθεί στέγη. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες». Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο η ακίνητη περιουσία του Δήμου Χανίων κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα ώστε να γίνουν προτάσεις για την αξιοποίηση τους και ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας δημοτικός ξενώνας για τη στέγαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

«Δείχνουμε κατανόηση για το μέγεθος του προβλήματος αλλά καμία κατανόηση γιατί μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει από το 2015, γίνεται το 2025. Καλούμε τη δημοτική αρχή να απαντήσει: Είναι δεν είναι ευθύνη σας να έχετε φέρει το ζήτημα που είναι το μεγαλύτερο της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο ; Μόνο η αντιπολίτευση το έχει φέρει αντιμετωπίζοντας ειρωνίες και χλευασμούς! Την προηγούμενη φορά που καταθέσαμε το πρόβλημα κατηγορηθήκαμε για λαϊκισμό! Που είναι το σχέδιο του Δήμου;» ρώτησε ο κ. Δημήτρης Μακρέας από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για πλήρη αδιαφορία της δημοτικής αρχής για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Με αυτήν την αντίδραση δεν θα πρέπει να λύσετε κανένα πρόβλημα» συνέχισε σχολιάζοντας μια κίνηση με τα χέρια του δημάρχου Χανίων κ. Π. Σημανδηράκη και πρόσθεσε πως στις συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσε η “Λαϊκή Συσπείρωση” δεν υπήρξε το παραμικρό ενδιαφέρον από τη δημοτική αρχή.

«Είναι η ίδια συζήτηση και με τους υγειονομικούς, με τους στρατιωτικούς, τα σώματα ασφαλείας» απάντησε ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης επαναλαμβάνοντας πως «το νομικό πλαίσιο που υπάρχει αφορά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές» και ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προσπαθεί να διευρυνθεί και στους άλλους δήμους.

Κατηγόρησε τον κ. Μακρέα ότι πήρε το λόγο για να δημιουργήσει κλίμα έντασης και είπε στον κ. Ζερβάκη πως η δημοτική περιουσία είναι όλη στο κτηματολόγιο και έχει καταγραφεί. «Κτήρια που να μπορούν διατεθούν για αυτό το σκοπό δυστυχώς δεν υπάρχουν» τόνισε ο δήμαρχος, λέγοντας έπειτα πως υπάρχουν εκτάσεις, χώροι σε ημιορεινές περιοχές του Δήμου που ίσως κάποια στιγμή να μπορούσαν να γίνουν κάποιες δομές.

«Θα ήταν τιμητικό για σας και το σώμα, να αποφεύγονται οι ειρωνίες κ. δήμαρχε, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τον κ. Ζερβάκη χωρίς ειρωνία» δήλωσε η κ. Ζωή Γεωργούλα.

«Ένας δήμαρχος στα Χανιά θα έπρεπε να κοιμάται και να ξυπνάει με αυτό το θέμα της στέγασης» παρατήρησε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης αναφέροντας πως

το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και ότι η “Λαϊκή Συσπείρωση” είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. «Μάζεψε όλους τους φορείς και κατέγραψε το πρόβλημα» είπε ο κ. Λουτσέτης τονίζοντας πως «ξέρουμε πως έχετε άλλες προτεραιότητες. Εμείς το έχουμε φέρει το θέμα 3-4 φορές, εσείς ως δημοτική αρχή πότε το βάλατε το θέμα; Κάθε φορά που το φέρνουμε μας λέτε ότι λαϊκίζουμε. Καλό οποιαδήποτε καλοπροαίρετο να δει τη συνεδρίαση λογοδοσίας πέρυσι τον Οκτώβριο που βάλαμε συγκεκριμένα θέματα και τότε και τώρα η απάντηση ήταν απαξιωτική. Η απαξίωση δεν είναι προς εμάς αλλά προς την ίδια την κοινωνία που βιώνει το πρόβλημα».