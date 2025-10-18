Συζήτηση για τα τροχαία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

» Με αφορµή δηµοσιογραφική έρευνα που υλοποιήθηκε µε τη στήριξη του iMEdD

Πώς στέκονται οι νέοι σήµερα απέναντι στα τροχαία ατυχήµατα, πως αντιλαµβάνονται την ανθρώπινη απώλεια αλλά τον πόνο από την εµπλοκή σε κάποιο από τα πολλά θλιβερά συµβάντα στους δρόµους των Χανίων;

Ερωτήµατα και απαντήσεις δόθηκαν στo πλαίσιo της προβολής της δηµοσιογραφικής δουλειάς που έγινε µε τη συνδροµή του iMEdD ( Incubator for Media Education and Development) σε ∆υτική Μακεδονία, Τρίκαλα και Χανιά, από τους δηµοσιογράφους Σωκράτη Μουτίδη (Χρόνος Κοζάνης), Βασίλης Αλεξίου (Trikala Voice) και Παρασκευά Περάκη (Χανιώτικα νέα).

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο του 13ου Chania Film Festival.

Μαθητές από ΕΠΑΛ της πόλης παρακολούθησαν το ειδησεογραφικό βίντεο και συνοµίλησαν µε τους δηµιουργούς και τους συµµετέχοντες σε αυτό.

Αρχικά, ο Νικόλας Αρώνης δηµοσιογράφος από το iMEdD (Incubator for Media Education and Development), µίλησε για το πόσο τον έχει στιγµατίσει ένα τροχαίο ατύχηµα του αδελφού του όταν ήταν 7 ετών που είχε ως αποτέλεσµα να µείνει ένα µήνα στο Νοσοκοµείο. «Προσωπικά ακόµα δεν το έχω ξεπεράσει ως τραύµα, ακόµα και στην συµπεριφορά απέναντι στον αδελφό µου που είµαστε τώρα δύο µεσήλικοι άνδρες» σηµείωσε εκφράζοντας στη συνέχεια τον προβληµατισµό του για το ότι «στη χώρα µας τα τροχαία µειώνονται µε πιο αργούς ρυθµούς σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αυτό έχει να κάνει µε την κουλτούρα µας ως λαός».

Εικόνες από την αντιµετώπιση τραυµατιών από τροχαία µε θύµατα εφήβους και νέους µετέφερε ο κ. Αντώνης Κρασουδάκης, νευροχειρούργος Νοσοκοµείου Χανιών. Αναφέρθηκε συγκεκριµένα σε ένα σοβαρά τραυµατία νέο σε αυτοσχέδιους αγώνες που «ευτυχώς τα πάει καλά, το πόδι του δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ καλά,το ίδιο και το χέρι και είναι µόλις 18 ετών. Έκανε απλά αυτοσχέδιους αγώνες και δεν φορούσε κράνος».

Έπειτα, ο κ. Κρασουδάκης σηµείωσε ότι «ο άνθρωπος είναι φτιαγµένος για να περπατάει µε 2 χλµ. την ώρα, αν τρακάρει µε 20 χλµ. είναι σαν να πηδάει από ένα τοιχάκι 1,5 µέτρο, αν τρακάρει µε 40 χλµ. είναι σαν να πηδάει από ένα βατήρα 5 µ. σε µια πισίνα… χωρίς νερό!» Έκανε λόγο επίσης για τον κανόνα των “3 δευτερολέπτων” στην οδήγηση επεξηγώντας πως τόσο χρειάζεται για ένα οδηγό να δει τι συµβαίνει γύρω του, να πατήσει φρένο και να σταµατήσει. «Στα 3 αυτά δευτερόλεπτα µε ταχύτητα 30 χλµ. το αυτοκίνητο ή το µηχανάκι θα κάνει 23 µέτρα, αν τρέχει µε 40 χλµ. σε 3 δευτερόλεπτα θα κάνει 33 µέτρα, θα είναι αδύνατο να σταµατήσει» είπε και πρόσθεσε πως «ένας οδηγός δικύκλου κινδυνεύει να σκοτωθεί 18 φορές περισσότερο από ένα οδηγό αυτοκινήτου. Και στο 85% των συµβάντων η ευθύνη δεν είναι του οδηγού της µοτοσυκλέτας αλλά άλλων οδηγών!»

«Η δική σας η γενιά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τις προηγούµενες στην αντιµετώπιση των τροχαίων» παρατήρησε ο διευθυντής των “Χ.ν.” Παρασκευάς Περάκης, συµπληρώνοντας πως όταν ήταν ο ίδιος µαθητής «δεν είχαµε εργαλεία όπως αυτά που προσφέρει το Chania Film Festival και το iMEdD! ∆εν είχαµε τα ίδια ερεθίσµατα από τον περίγυρο µας, τα µέσα ενηµέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα». Κατέληξε λέγοντας πως «είναι κρίµα από µια αφηρηµάδα της στιγµής να χαθούν τόσο πολύτιµα πράγµατα όπως η ανθρώπινη ζωή».

Στη συζήτηση έκανε παρέµβαση και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Chania Film Festival κ. Μαθιός Φραντζεσκάκης που επαίνεσε τη δουλειά που έγινε µε το ρεπορτάζ και τόνισε πως «είναι πολύ κοντινή µε τα πράγµατα που κάνουµε και εµείς ως φεστιβάλ καθώς δουλεύουµε µε παιδιά πάνω στο θέµα του ντοκιµαντέρ, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουµε 21 ντοκιµαντέρ από σχολεία της Κρήτης».