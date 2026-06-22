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Συζητήσεις και μουσικές στο φεστιβάλ της ΚΝΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με συζητήσεις και μουσικές πραγματοποιήθηκε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στα Χανιά.

Οι εκδηλώσεις στον πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου ξεκίνησαν με ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο Εργατικό και στο Φοιτητικό στέκι.
Στο Εργατικό Στέκι πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τίτλο: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Με το ΚΚΕ στον αγώνα για την ανατροπή!», με ομιλητές την Εβίνα Κάππου, μέλος της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ και Πρόεδρο του σωματείου επισιτισμού ν. Χανίων και τον Μανώλη Ξανθουδάκη, μέλος της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ και Πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων ν. Χανίων. Παράλληλα, η συζήτηση στο Φοιτητικό στέκι είχε τίτλο: «Με δυνατή ΚΝΕ για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων!», με ομιλητές τον Ιωάννη Δαλέζιο, μέλος του ΚΚΕ, αναπληρωτή καθηγητή Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρο του Συλλόγου ΔΕΠ Δ.Κ. και τον Γιάννη Τζαμαλή, μέλος του Συμβουλίου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ και μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπλέον το δικό τους στέκι έστησαν οι μαθητές, όπου παρουσιάστηκαν τα πρότζεκτ που δημιούργησαν μέλη και φίλοι της ΚΝΕ και θα συμμετέχουν στον πανελλαδικό μαθητικό διαγωνισμό μαθητικής και ερευνητικής εργασίας της ΚΝΕ, με θέμα: «ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΚΡΙΝΕ».
Στη συνέχεια η βραδιά συνεχίστηκε στην κεντρική σκηνή με το stand-up comedy από τον Κώστα Μαλιάτση, ενώ το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής ολοκληρώθηκε με το λαϊκό γλέντι από τους «Εντέχνως Λαϊκούς».
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Φεστιβάλ κέντρισε η κεντρική έκθεση με περιεχόμενο «80 χρόνια μετά, τιμούμε, εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε για το σήμερα από την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», για την οποία έγιναν οργανωμένες ξεναγήσεις από τις οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ, όπως και το Βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής με πλήθος σύγχρονων και παλιότερων εκδόσεων.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Παιδότοπος και η γωνιά του Κόκκινου Αερόστατου είχαν το δικό τους ξεχωριστό πρόγραμμα με παραμύθια και δραστηριότητες για την Ειρήνη, κατασκευές, παιχνίδια παντομίμας, στόχων και πίστα εμποδίων και φυσικά τη δημιουργία της εφημερίδας του Φεστιβάλ.
Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ κορυφώθηκαν χθες με την πολιτική συγκέντρωση, με ομιλητή τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.
Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής περιλάμβανε συναυλία με τα συγκροτήματα «The Halicuti Band» και «ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ».
Στο Μαθητικό Στέκι πραγματοποιήθηκε γνωριμία συζήτηση με το συγκρότημα «ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ» με θέμα: «Είμαστε απ’ τα παιδιά που δεν κάθονται καλά και το αποδείξαμε ακόμα μια χρονιά!», ενώ στο στέκι Πολιτισμού έγινε εκδήλωση με θέμα: «Ο χορός και η κίνηση πλάι στους κοινωνικούς αγώνες», με ομιλήτρια την Κωνσταντίνα Μικρούτσικου.

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