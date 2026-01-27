Σύστηµα Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεις

menu
Με την άνοδο της τεχνητής νοηµοσύνης, το θέµα της χρησιµότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των διπλωµάτων που την πιστοποιούν τίθεται ξανά στο προσκήνιο.

Σύµφωνα µε τον Alex Karp, επικεφαλής της Palantir, µιας εταιρείας ανάλυσης δεδοµένων, οι εξηγήσεις είναι βασικά ιδεολογικές: οι εισαγωγές σε αµερικάνικα πανεπιστήµια βασίζονται σε «ελαττωµατικά» κριτήρια και αυτά τα πανεπιστήµια έχουν «παρεκκλίνει από την πορεία τους», επιβραβεύοντας τη συµβατότητα αντί για την πρωτοτυπία. Ο Karp δεν αρνείται την αξία των πανεπιστηµιακών πτυχίων, αλλά πιστεύει ότι το τρέχον σύστηµα δεν παράγει πλέον τα προφίλ που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Το πανεπιστήµιο γίνεται απλώς ένα σηµείο αναφοράς µεταξύ πολλών, συχνά πιο ακριβό και λιγότερο προγνωστικό των επιδόσεων από µερικούς µήνες πρακτικής άσκησης. Μια έκθεση του διαδικτυακού οργανισµού εκπαίδευσης Western Governors University, που αναδηµοσιεύθηκε από το περιοδικό Fortune, δείχνει ότι, το 78% των Αµερικάνων εργοδοτών λένε πλέον ότι η εργασιακή εµπειρία µετράει όσο, ή και περισσότερο, από ένα πτυχίο στις αποφάσεις πρόσληψης. ΤΟ 86% αναγνωρίζει επίσης τις πιστοποιήσεις που δεν περιλαµβάνουν πτυχίο ως σηµαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση ενός υποψηφίου.

Ο βρετανικός τύπος σηµειώνει ότι, σε ορισµένους τεχνολογικούς τοµείς, µόνο το ήµισυ του εργατικού δυναµικού έχει πτυχίο. Μια άλλη µελέτη, που διεξήχθη από το Burning Glass Institute στο Harvard Business School, δείχνει ότι, µεταξύ 2014 και 2023, ο ετήσιος αριθµός θέσεων για τις οποίες οι Αµερικάνοι εργοδότες κατάργησαν την απαίτηση πτυχίου τετραπλασιάστηκε, αν και δεν καλύφθηκαν όλες αυτές οι θέσεις από εργαζόµενους χωρίς πτυχία.

Το µέλλον

Η αρχική εκπαίδευση προσαρµόζεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το Course Report απαριθµούσε µόνο περίπου 30 σύντοµα εντατικά προγράµµατα που ονοµάζονταν «Bootcamps» παγκοσµίως. Μέχρι το 2025, ο κατάλογος του απαριθµούσε περισσότερα από 600. Εκτιµάται ότι ο κλάδος των bootcamps που ήταν αφιερωµένος στον προγραµµατισµό υπολογιστών παρήγαγε περίπου 69000 διπλώµατα στις ΗΠΑ το 2024 και απέφερε έσοδα άνω των 800 εκατοµµυρίων δολαρίων. Αυτή η µορφή επεκτείνεται τώρα στο µάρκετινγκ, το µάνατζµεντ και τη χρηµατοοικονοµική. Ο Λευκός Οίκος ακολούθησε το παράδειγµα και έθεσε στόχο ενός εκατοµµυρίου νέων µαθητευόµενων ετησίως. Ζητά από τα υπεύθυνα τµήµατά του να ανακατευθύνουν την οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπουργείο εργασίας µόλις ξεκίνησε αυτή τη µετατόπιση µε σχεδόν 84 εκατοµµύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις σε πολιτείες για την επέκταση της µαθητείας στην τεχνολογία, την τεχνητή νοηµοσύνη, την αλυσίδα εφοδιασµού και τις κατασκευές.

Η λογική βασίζεται στις δεξιότητες. Με µόνο δύο ώρες ακαδηµαϊκής µάθησης µέσω εφαρµογών, το υπόλοιπο της ηµέρας αφιερώνεται στην ανάπτυξη 24 προσωπικών δεξιοτήτων: ηγεσία, επιχειρηµατικότητα, λήψη αποφάσεων, κατανόηση χρηµατοοικονοµικής ορολογίας, κ.λπ., βλ. Κρασαδάκη, Ε., Τριαντάρη Σ.Α., Ζοπουνίδης, Κ., Κοινωνικές-επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητές στην εκπαίδευση και στην εργασία τον 21ο αιώνα, Εκδ. Κλειδάριθµος, 2023.

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ασκήσεων ρόλων: εκφώνηση µιας κεντρικής οµιλίας τύπου TEDx, σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου, απόκτηση χρηµατοδότησης 10000 δολαρίων, διαχείριση ενός ακινήτου Airbnb ή ακόµα και λειτουργία ενός food-truck.

Συµπερασµατικά, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δούµε την επέκταση των προγραµµάτων κατάρτισης εκτός των ΗΠΑ. Τα επόµενα χρόνια και µε τη χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης είναι λογικό οι επιχειρήσεις να χρειάζονται στελέχη που ακολουθούν σύντοµα και εντατικά προγράµµατα κατάρτισης σε διάφορα αντικείµενα του µάνατζµεντ. Η χρησιµοποίηση τέτοιων προγραµµάτων είναι δύσκολο να επεκταθεί σε γνωστικά αντικείµενα των θετικών επιστηµών. Το καλύτερο θα ήταν ο συνδυασµός της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τα προγράµµατα κατάρτισης όπως γίνεται τώρα παγκοσµίως.

  Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης  είναι καθηγητής, ακαδηµαϊκός Πολυτεχνείο Κρήτης, ιππότης του Τάγµατος των Ακαδηµαϊκών Φοινίκων, επίτιµος διδάκτωρ ΑΠΘ

