Συσσωρευμένες εκκρεμότητες στην πόλη των Χανίων

» Αναφορές σε χθεσινή συνάντηση της Δημοτικής Κοινότητας

Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στον Κλαδισό ποταμό, η κατάληψη δημόσιων χώρων, η δημοτική συγκοινωνία και οι πράξεις εφαρμογής τέθηκαν μεταξύ άλλων προς συζήτηση και ενημέρωση στο χθεσινό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

Τα ερωτήματα έθεσε η δημοτική ομάδα της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” και πιο συγκεκριμένα οι κ. Μιχάλης Αποστολάκης, Σοφία Δημητρουλάκη, Γιώργος Ξενάκης και Αλέξανδρος Μιχαηλίδης και σε αυτά κλήθηκε να απαντήσει ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Χαζιράκης.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέ- ματα:

• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΛΑΔΙΣΟΥ: Είναι «επείγον ζήτημα το αντιπλημμυρικό πρόβλημα στην περιοχή του Κλαδισού. Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω των ολοένα και πιο έντονων και καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, η περιοχή πλημμυρίζει σχεδόν κάθε φορά που σημειώνεται βροχή, με το ύψος των υδάτων να φτάνει έως και τους 50 πόντους» ανέφερε η παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανία”.

Για το ζήτημα αυτό ο αντιδήμαρχος κ. Χαζηράκης απάντησε πως «έχουν αποτυπωθεί οι γραμμές πλημμύρας στην περιοχή, δυστυχώς είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου». Τόνισε πως στο πλαίσιο της πράξης εφαρμογής της Παρηγοριάς προέκυψε ανάγκη να γίνει ξανά η οριοθέτηση του ποταμού, ορίστηκε περιοχή μελέτης από τη γέφυρα μέχρι τη θάλασσα που κρίθηκε πως δεν είναι επαρκής και αποφασίσθηκε η μελέτη να αφορά όλο το τμήμα του Κλαδισού. Πρόσθεσε πως για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης ασχολείται η Περιφέρεια που έχει και την αρμοδιότητα.

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Τέθηκε το ζήτημα της συνολικής εικόνας και λειτουργίας του δημόσιου χώρου. Επισημάνθηκε πως «τα πεζοδρόμια της πόλης, τα οποία παρότι είναι σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλα και επαρκή, έχουν καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, σταθμευμένες μηχανές, καθώς και από τους μικρούς καφέ κάδους απορριμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η σοβαρή παρεμπόδιση της κίνησης των πεζών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων».

«Για τις παραβάσεις υπάρχει ένα ολιγομελές τμήμα ελέγχου, αλλά το καλοκαίρι θα έχουμε στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία για καλύτερο έλεγχο» δήλωσε ο κ. Χαζηράκης.

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (κτήρια – μπαλκόνια – δέντρα): Οι σύμβουλοι της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” ζήτησαν την σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου που θα εξετάσει «την κατάσταση επικίνδυνων μπαλκονιών, παλαιών ή επιβαρυμένων κτιρίων, καθώς και δέντρων εντός της πόλης. Στόχος είναι ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη αποκατάσταση προβλημάτων, ώστε να αποτραπούν ατυχήματα και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στον αστικό ιστό».

«Είναι δύσκολο να συσταθεί η Επιτροπή αυτή» ανέφερε ο αντιδήμαρχος, συμπληρώνοντας πως στις σχετικές καταγγελίες που είναι πάμπολλες

ανταποκρίνεται η Τεχνική Υπηρεσία. Ενημέρωσε επίσης για το τι προβλέπει η νομοθεσία και πως όταν εντοπιστεί σαθρό κτήριο ή μπαλκόνι ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να το επισκευάσει και αν όχι η Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή προστίμων.

• ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: Τονίστηκε από τα μέλη της αντιπολίτευσης πως «θα πρέπει να εξεταστούν συνολικά οι παιδότοποι που προβλέπο- νται από τα πολεοδομικά σχέδια: Ποιοι έχουν ήδη κατασκευαστεί, ποιοι παραμένουν ανεκτέλεστοι και ποιοι προβλεπεται να υλοποιηθούν».

Στην απάντηση του ο κ. Χαζιράκης δήλωσε πως δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς « αλλά όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι που προβλέπονται στα σχέδια πόλης είναι στη φάση της ολοκλήρωσης, άλλοι σε αρχικά στάδια άλλοι σε πιο προχωρημένα».

• ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Γιώργος Ξενάκης παρουσιάζοντας και σχετικά σχέδια και ιδέες.

Προτείνεται η δημιουργία κυκλικής διαδρομής μαζικών μέσων μεταφοράς στο κέντρο της πόλης, ώστε να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και να μειωθεί η επιβάρυνση από την κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα ο κ. Ξενάκης πρότεινε μια σειρά διαδρομές που θα μπορούσε να εκτελέσει το ηλεκτρικό λεωφορείο για να αποσυμφορήσει τμήματα της πόλης. Μιλώντας στο σώμα των συμβούλων ο κ. Χαζηράκης υπογράμμισε πως το ηλεκτρικό λεωφορείο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ και ότι το δρομολόγιο που εκτελείται εδώ και ένα χρόνο εξυπηρετεί πολύ κόσμο.

• ΟΔΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥ: Τέθηκε το ζήτημα της μονοδρόμησης της οδού Σελίνου, με ταυτόχρονη πρό- βλεψη για την κάλυψη του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας. «Στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να μονοδρομηθεί η Σελίνου και να είναι το ρεύμα προς τα έξω» επεσήμανε ο αντιδήμαρχος συμπληρώνοντας πως και η οδός Καντάνου στη Νέα Χώρα θα διανοιχτεί για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς την οδό Κισσάμου .

• ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στην ερώτηση για την έλλειψη πεζοδρομίων και ασφαλών διαδρομών στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη και τους κινδύνους ει- δικά για τους μαθητές, ο αντιδήμαρχος μίλησε για τις πράξεις εφαρμογής που προβλέπουν κατασκευή πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων. «Οι πράξεις εφαρμογής είναι “βαλτωμένες” εδώ και χρόνια ! Προσπαθούμε να τις προχωρήσουμε αλλά πάμε με αργά βήματα καθώς έχουν τεράστια γραφειοκρατία» είπε και στάθηκε ειδικά στην Παπαναστασίου λέγο- ντας πως πολλοί ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να παραχω- ρήσουν λίγα τετραγωνικά για να γίνουν πεζοδρόμια με αποτέλεσμα ο δρόμος αυτή τη στιγμή να παρου- σιάζει μια πολύ άσχημη εικόνα.

Τέλος ενημέρωση για το θέμα της στέγασης του Πειραματικού και του νέου του κτηρίου έκανε στο σώμα ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Αντώνης Βαρδάκης.