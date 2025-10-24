Συσκοτισµός αντιπολίτευσης

Απορεί και εξίσταται κανείς, αλλά αδιαφορεί όταν βλέπει ότι η εξουσία προτιµάει το µικροκοµµατικό όφελος και, όταν κοντράρεται µε τη λαϊκή αγανάκτηση, απεκδύεται πάσης ευθύνης.

Φτάσαµε στο σηµείο ώστε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ να σκορπίσει σε καιροσκοπικά µικροκοµµατίδια µε εµβληµατικά πρόσωπα, ώστε να µην µπορεί να συνενωθεί και ν’ αφήνει ανέλεγχους όσους χτίζουν τον «Πύργο της Βαβέλ», που σίγουρα θα µείνει µέχρι εκεί που έφτασε και όχι παραπάνω, αν δεν γκρεµιστεί. Οι «κατασκευαστές» ήθελαν να φτάσουν µέχρι τον Θεό, να παραµείνουν στην εξουσία, αλλά ένεκα αυτής της «βλασφηµίας» επήλθε σύγχυση στις γλώσσες. Αλλά ήθελε ο ένας, άλλα έκανε ο άλλος. Κατέστη αδύνατη η συνέχιση της κατασκευής και οι παράγοντες σκόρπισαν…!

Αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό από τη «Γένεση» της Παλαιάς ∆ιαθήκης δεν το βλέπουν οι σύγχρονοι, ότι µπορεί να ταυτίζεται µε όσα συµβαίνουν, να µην αναλαµβάνουν την ευθύνη τους οι φταίξαντες µετά τη διπλή ήττα το 2019 και 2022.

Συζητήσεις γίνονται καθηµερινώς, ποιο κόµµα αξιολογείται ως προοδευτική δύναµη, ποιος επηρεάζει τις εξελίξεις και γιατί µερικοί αψηφούν τα πάντα, δυσκολεύοντας τη διατήρηση της κοινωνικότητας να παραµένουν πολιτικοί υπό την ευρεία έννοια, δίπλα στα προβλήµατα του ελληνικού λαού.

Στο Συνέδριο του άλλοτε µεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, µετά τα αλληλοκαρφώµατα, δεν είχε κανείς το θάρρος να κάνει αυτοκριτική για την κατάντια του. Ο πρόεδρός του κ. Σωκράτης Φάµελλος προσπάθησε να διασκεδάσει την κατάσταση, η οποία προϊόντος του χρόνου γίνεται όλο και σοβαρότερη. «∆εν θα κάνουµε πίσω στη στρατηγική των αναγκών της κοινωνίας» είπε. Σε µετάβαση είµαστε, ούτε σε αδράνεια, ούτε σε οµηρεία. ∆εν θα καθυστερήσουµε την επανεκκίνηση. Αργήσαµε ήδη. Θα έπρεπε να έχουµε προλάβει τους προηγούµενους µήνες, αλλά η πολιτική ατζέντα ήταν πάρα πολύ µεγάλη».

Στο ζήτηµα των συνεργασιών µε άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης ακούστηκε στο Συνέδριο η άποψη του κ. Π. Πολάκη περί «ανάκτησης της πλειοψηφίας των µετοχών και της ∆ιοίκησης της Εθνικής Τράπεζας», πράγµα το οποίο, αν και είναι δύσκολο, µπορεί να γίνει, εφόσον υποστηριχθεί θέµα «προγραµµατικής σοβαρότητος», όπως ανέλυσε το πρόβληµα ο κ. Γιάννης Ραγκούσης στην παρέµβασή του.

Οι δυσκολίες συνίστανται στην εφαρµογή ενός ρεαλιστικού προγράµµατος για την επίλυση φλεγόντων, άµεσων και µακροχρόνιων δηµοκρατικών θεµάτων, ελευθεριών και δικαιωµάτων και να πρωταγωνιστούν στον χώρο, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα περισσότερα απ΄αυτά, που αναζητούν να λύσουν, ούτε συµπτώµατα στερητικού συνδρόµου.