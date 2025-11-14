Σύσκεψη στο Επιμελητήριο Χανίων για τον νόμο 5092/2024

Στο Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας μεταξύ των Διοικήσεων του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας και του “Συλλόγου Καταστηματαρχών και Επιχειρήσεων Καλυβών” με επίκεντρο το καταστροφικό αδιέξοδο που προκαλεί ο Ν.5092/2024.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Με άμεσο κίνδυνο επιβίωσης για δεκάδες οικογενειακές επιχειρήσεις και εκατοντάδες εργαζόμενούς τους σε Καλύβες, Αλμυρίδα, Γεωργιούπολη και Καβρό, αλλά και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που αναπτύσονται κυρίως από τον Τουρισμό.

Στη σύσκεψη εργασίας διαπιστώθηκε ότι οι συστηματικές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις των δύο θεσμικών φορέων προς τους αρμόδιους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας δυστυχώς δεν απέδωσαν κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος της σύσκεψης εργασίας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, δήλωσε:

«Οι ισοπεδωτικές συνέπειες και πρόστιμα του Ν.5092/2024 είναι κρίσιμες για δεκάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη παραλιακή ζώνη του Αποκόρωνα αλλά και σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εξαιτίας της μορφολογίας του αιγιαλού και της θέσης των επιχειρήσεών τους.

Είναι πραγματικά άδικο μετά από τις συντονισμένες, συναινετικές και πολυεπιπεδες επαφές που πραγματοποιήσαμε και στην πρωτεύουσα και τοπικά με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας να μην υπάρχει προς το παρόν καμία χειροπιαστή ανταπόκριση στις προτάσεις μας για μεταβατική περίοδο, λιγότερο επώδυνη στην τοπική Οικονομία και Απασχόληση.

Κατά τη διάρκειά της σύσκεψης ζητήσαμε να προβλέπεται η δυνατότητα της διατήρησης υπάρχουσων κατασκευών για τις νόμιμες επιχειρήσεις Εστίασης και η μείωση του ύψους των προστίμων όπως αυτή προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία καθώς και η δημιουργία ενός βιώσιμου μακροπρόθεσμου πλαισίου λειτουργίας για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού από τώρα και στο εξής.»»

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών τονίζει ότι ο πρόεδρος του ΕΒΕ Χανίων « δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί τον υπουργό με εκπρόσωπο του ΔΣ του συλλόγου μας ώστε να του μεταφέρουν την σοβαρή θέση που έχουμε βρεθεί, ότι καταστρέφονται οικογενειακές επιχειρήσεις με πολυετή παρουσία, αλλά και σε περίπτωση επιβολής προστίμων μας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία, επομένως δηλαδή σε κλείσιμο το οποίο θα επηρεάσει και λοιπούς κλάδους επιχειρήσεων…

Ο σύλλογος ευχαριστεί το επιμελητήριο για την υποστήριξη του και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής μας σε συνεχή επαγρύπνηση μέχρι να δικαιωθούμε, απέναντι σε ένα νόμο έκτρωμα που δεν δίνει παράθυρο επιβίωσης και εγκλωβίζει την περιοχή μας σε πισωγύρισμα…»