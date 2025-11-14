menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σύσκεψη στο Επιμελητήριο Χανίων για τον νόμο 5092/2024

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας μεταξύ των Διοικήσεων του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας και του “Συλλόγου Καταστηματαρχών και Επιχειρήσεων Καλυβών” με επίκεντρο το καταστροφικό αδιέξοδο που προκαλεί ο Ν.5092/2024.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Με άμεσο κίνδυνο επιβίωσης για δεκάδες οικογενειακές επιχειρήσεις και εκατοντάδες εργαζόμενούς τους σε Καλύβες, Αλμυρίδα, Γεωργιούπολη και Καβρό, αλλά και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που αναπτύσονται κυρίως από τον Τουρισμό.

Στη σύσκεψη εργασίας διαπιστώθηκε ότι οι συστηματικές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις των δύο θεσμικών φορέων προς τους αρμόδιους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας δυστυχώς δεν απέδωσαν κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος της σύσκεψης εργασίας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, δήλωσε:

«Οι ισοπεδωτικές συνέπειες και πρόστιμα του Ν.5092/2024 είναι κρίσιμες για δεκάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη παραλιακή ζώνη του Αποκόρωνα αλλά και σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εξαιτίας της μορφολογίας του αιγιαλού και της θέσης των επιχειρήσεών τους.

Είναι πραγματικά άδικο μετά από τις συντονισμένες, συναινετικές και πολυεπιπεδες επαφές που πραγματοποιήσαμε και στην πρωτεύουσα και τοπικά με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας να μην υπάρχει προς το παρόν καμία χειροπιαστή ανταπόκριση στις προτάσεις μας για μεταβατική περίοδο, λιγότερο επώδυνη στην τοπική Οικονομία και Απασχόληση.

Κατά τη διάρκειά της σύσκεψης ζητήσαμε να προβλέπεται η δυνατότητα της διατήρησης υπάρχουσων κατασκευών για τις νόμιμες επιχειρήσεις Εστίασης και η μείωση του ύψους των προστίμων όπως αυτή προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία καθώς και η δημιουργία ενός βιώσιμου μακροπρόθεσμου πλαισίου λειτουργίας για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού από τώρα και στο εξής.»»

 

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών τονίζει ότι ο πρόεδρος του ΕΒΕ Χανίων « δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί τον υπουργό με εκπρόσωπο του ΔΣ του συλλόγου μας ώστε να του μεταφέρουν την σοβαρή θέση που έχουμε βρεθεί, ότι καταστρέφονται οικογενειακές επιχειρήσεις με πολυετή παρουσία, αλλά και σε περίπτωση επιβολής προστίμων μας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία, επομένως δηλαδή σε κλείσιμο το οποίο θα επηρεάσει και λοιπούς κλάδους επιχειρήσεων…

Ο σύλλογος ευχαριστεί το επιμελητήριο για την υποστήριξη του και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής μας σε συνεχή επαγρύπνηση μέχρι να δικαιωθούμε, απέναντι σε ένα νόμο έκτρωμα που δεν δίνει παράθυρο επιβίωσης και εγκλωβίζει την περιοχή μας σε πισωγύρισμα…»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum