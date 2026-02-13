menu
Τοπικά

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το οδικό δίκτυο Τέρτσα – Μύρτος

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, με αντικείμενο τη δρομολόγηση λύσης για τα έντονα προβλήματα κατολισθήσεων στον οδικό άξονα Τέρτσα – Μύρτος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων Ιεράπετρας Μάνος Τζώρτζης και Βιάννου Θεόδωρος Καρτσάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Συκολόγου Μανόλης Φανουράκης καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών Γιώργος Αγαπάκης.

Αυτοψία και γεωτεχνική μελέτη
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η άμεση διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και των εμπλεκόμενων Δήμων, προκειμένου να εκπονηθεί ολοκληρωμένη γεωτεχνική μελέτη. Ο δρόμος, ο οποίος παραμένει κλειστός λόγω επικινδυνότητας μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, αποτελεί ζωτικής σημασίας άξονα για την επικοινωνία μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου στο νότο.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης μετέφερε την έντονη ανησυχία των πολιτών για τη συνεχή αστάθεια του εδάφους και τις κατολισθήσεις. Τόνισε την ανάγκη για μια οριστική και μόνιμη παρέμβαση που θα εγγυάται την ασφάλεια των διερχομένων, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδρομή δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω των τουριστικών και αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής και ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη για την στήριξη.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης σημείωσε πως οι μέχρι τώρα αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν. Επισήμανε τη θετική ανταπόκριση της Περιφέρειας για την αποστολή τεχνικού κλιμακίου και αναφέρθηκε στη σημασία του δρόμου για τον πρωτογενή τομέα, καθώς αποτελεί τη βασική αρτηρία για τη διακίνηση των κηπευτικών προϊόντων.
Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης υπογράμμισε την κρισιμότητα του έργου για την οδική ασφάλεια, αναφέροντας πως η Περιφέρεια θα κινηθεί ταχύτατα για την ολοκλήρωση των μελετών, με στόχο την αναζήτηση της απαραίτητης χρηματοδότησης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η προσβασιμότητα σε έναν άξονα με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.

 

