Μέχρι τη ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης των μεταναστών από την Αγία. Αυτό επισημάνθηκε στη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Π.Ε. Χανίων. Οι τοπικοί φορείς ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία την γρήγορη μετεγκατάσταση των μεταναστών από τα Χανιά και την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα, μιλώντας στους δημοσιογράφους άφησαν αιχμές για τη στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης .

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Καλογερής επανέλαβε την παλαιότερη πρόταση του για χρησιμοποίηση του χώρου του παλαιού ψυχιατρείου.

Νωρίτερα, στη σύσκεψη, η οποία ήταν κλειστή στους δημοσιογράφους, αφέθηκαν αιχμές για τη διαχείριση του θέματος από τα αρμόδια υπουργεία.

Ειδικότερα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής υπογράμμισε πως «πρέπει να αντιληφθούν όσοι βρίσκονται πιο πάνω ότι ο χώρος αυτός (της Αγιάς) ότι ήταν να δώσει το έδωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χώρος θα κλείσει και αν έλθουν 100 άνθρωποι από τη Γαύδο θα μείνουν στο δρόμο αλλά οι αρμόδιοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν. Αν θέλουν να φτιάξουν μια ή δύο δομές, ανοικτού ή κλειστού τύπου, γιατί υπάρχει μια δικαιολογία ότι δεν μας έχετε υποδείξει ,περιφέρεια – δήμοι -χώρους και πετάνε το “μπαλάκι στην εξέδρα”. Ας έλθουν, να κουβεντιάσουν να δείξουν ότι θέλουν χώρους κατάλληλους και να φτιάξουν αυτές τις προσωρινές δομές. Εμείς μιλήσαμε ως αυτοδιοίκηση για “ανοικτές δομές ” ώστε μετά την καταγραφή και την ταυτοποίηση τους (οι μετανάστες) να πηγαίνουν στην Αθήνα που οι δομές είναι πιο κατάλληλες”.

Από τον ΟΑΚ αναφέρθηκε πως δεν μπορεί να λειτουργήσει η αίθουσα παρακολούθησης των δικτύων του οργανισμού καθώς εφάπτεται με το χώρο κράτησης.

Το παρών στη σύσκεψη έδωσαν επίσης ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής κ. Σ. Φλεμετάκης, ο αστυνομικός διευθυντής Κρήτης κ. Σπυριδάκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων κ. Νικολάου, ο Λιμενάρχης κ. Γιαννουλάκης και ο Υπολιμενάρχης κ. Κοκολογιαννάκης, ο κ. Ντουκάκης από το Κ.Υ. Χανίων, ο κ. Καλαϊτζάκης από τον Ερυθρό Σταυρό, ο κ. Παπαδογιάννης από τον ΟΑΚ κα.