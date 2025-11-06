Σύσκεψη εργασίας των τουριστικών φορέων με το Επιμελητήριο Χανίων

Σήμερα, στο Επιμελητήριο Χανίων, μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων του Τουρισμού των Χανίων για αποτελεσματικό συντονισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και νέων δράσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τα τέλη και οι χρεώσεις του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», η προσέλκυση νέων αεροπορικών συνδέσεων, οι αναγκαίες επενδύσεις στις ανεπαρκείς υποδομές των Χανίων, η προστασία του φυσικού πλούτου και η ανάπτυξη θεματικών μορφών Τουρισμού (γαστρονομικός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός) ήταν ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ευρύ διαλόγου.

Στα Χανιά, κατά το πρώτο 9μηνο του έτους οι διεθνείς αφίξεις – μόνο στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» – διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατομμύρια, αυξημένες κατά +38 χιλιάδες ή +2,8% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, που ανήλθαν σε 373 χιλιάδες επιβάτες, δηλαδή +31 χιλιάδες ή +9,1%. Δυναμική ανάπτυξη παρουσιάζει και το λιμάνι της Σούδας, όπου για το 2025 οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ξεπερνούν τις 200, ενώ το 2024 καταγράφηκαν 131 προσεγγίσεις, μια ακόμα πρόκληση για τις τοπικές υποδομές.

Στη σύσκεψη εργασίας συμμετείχαν ενεργά μεταξύ άλλων και ο κ. Μανώλης Σταματάκης, Πρόεδρος του «Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης» και της «Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων», ο κ. Διονύσης Ψαρομήλιγκος, Πρόεδρος της «Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Χανίων», ο κ. Σταύρος Γιαννετάκης, μέλος του Δ.Σ. «Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης», ο κ. Χρήστος Μυλωνάκης, Πρόεδρος του «Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Χανίων», ο κ. Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης, Αντιπρόεδρος «Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Δυτικής Κρήτης», η κα Μάρθα Καραγιαννάκη, Πρόεδρος του «Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κύδων» και ο κ. Γιάννης Τεκάκης, Πρόεδρος του «Σωµατείου Εκµίσθωσης ΕΙΧ µε Οδηγό Χανίων».

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της ευρείας σύσκεψης, την οποία παρακολούθησε από τις Βρυξέλλες όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχιερήσεων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), κ. Αντώνης Ροκάκης, τόνισε τα εξής: «Σε μια κρίσιμη καμπή για το Μέλλον της Χανιώτικης Τουριστικής Αγοράς απαιτούνται στρατηγική, τόλμη και συνεργασία. Τα προηγούμενα χρόνια, ενωμένοι ξεπεράσαμε με επιτυχία αλλεπάλληλες και πρωτοφανείς κρίσεις. Σήμερα, συνδυαστικά με το στρατηγικό πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, προτείναμε να δουλέψουμε μεθοδικά για να «ανοίξουμε» ακόμα πιο δυναμικά και στοχευμένα τις Αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως των Η.Π.Α. και της Ινδίας, που θα διασφαλίσουν ποιοτικά το Μέλλον του πολυτιμότερου κλάδου της Οικονομίας μας».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εργασίας, ο κ. Γιάννης Χαριτάκης, Πρόεδρος του Τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Χανίων, δήλωσε τα εξής:: «Ως θεσμικός φορέας της Επιχειρηματικής Κοινότητας των Χανίων θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας το συστηματικό διάλογο και την ενότητα μεταξύ των μελών και των συνεργατών μας. Ο Τουρισμός αποτελεί τον πλέον στρατηγικό κλάδο για την Ανάπτυξη της τοπικής μας Οικονομίας και την Ευημερία της Χανιώτικης Κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι να σχεδιάσουμε εύστοχα τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας για την επόμενη περίοδο. Προϋπόθεση επιτυχίας ήταν να προσκαλέσουμε για να συζητήσουμε διεξοδικά με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της Χανιώτικης Τουριστικής Αγοράς».

Από το τμήμα Τουρισμού του Επιμελητηρίου Χανίων συμμετείχαν στη σύσκεψη εργασίας και όλα τα υπόλοιπα μέλη της: κκ. Περικλής Χηνόπουλος, Γιώργος Μανουσέλης και Κώστας Σταυρουλάκης».