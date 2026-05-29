Σύρριγες “εν αφθονία” στη Νέα Χώρα!

Την καταγγελία ότι µπροστά σε οικοδοµή στην οδό Κ. Παλαιολόγου στη Νέα Χώρα γίνεται χρήση ναρκωτικών µε τις σύριγγες να είναι εκτεθειµένες στο -ο θεός να το κάνει- πεζοδρόµιο, µας έγινε από πολίτη της περιοχής.

Βρεθήκαµε στο σηµείο και βρήκαµε περισσότερες από 20 σύριγγες χρησιµοποιηµένες και αχρησιµοποίητες στο σηµείο που µας υπέδειξαν. Το θέµα των ναρκωτικών µας πληγώνει όσο τίποτα άλλο στα Χανιά και κακά τα ψέµατα δεν φαίνονται ούτε καν… σηµάδια ότι θα µπορούσε να µετριαστεί στο άµεσο µέλλον. Τουλάχιστον το συγκεκριµένο σηµείο θα ήταν καλό να καθαριστεί για να µην έχουµε κάποιο τραυµατισµό…