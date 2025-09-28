menu
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ζητά με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας ότι «από την αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα».

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Ο δίκαιος αγώνας του Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται για 14η ημέρα, με τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας να εκδηλώνεται καθημερινά, ενάντια στην επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις προσχηματικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κάνουν πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιου του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν δικαιούται να νίπτει τας χείρας της μπροστά σε ένα πάνδημο αίτημα της κοινωνίας και κυρίως ένα αυτονόητο δικαίωμα του πατέρα.

Σήμερα, στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, η ελληνική κοινωνία θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ζητώντας να γίνει πλήρως δεκτό το δίκαιο αίτημά του, ώστε να πέσει φως σε όλες τις πτυχές του εγκλήματος των Τεμπών».

