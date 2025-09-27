menu
Διεθνή

Συριακές αρχές: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι συριακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εννέα και πλέον μήνες μετά την ανατροπή του, έγινε σήμερα γνωστό από έναν ανακριτή.

Ο Άλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετέβη αεροπορικώς στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, αφού ένας συνασπισμός ανταρτών, υπό την ηγεσία ισλαμιστών, προέλασε στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

Ένα ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε ερήμην σε βάρος του αλ Άσαντ με τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης και βασανιστηρίων που οδήγησαν σε θάνατο, μετέδωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο δηλώσεις που έκανε σήμερα ένας ανακριτής στη Δαμασκό, ο Ταουφίκ αλ Αλί.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με μια επιχείρηση καταστολής το 2011 από δυνάμεις του αλ Άσαντ στην πόλη Νταράα, στο νότιο τμήμα.

Το 2011, μια ειρηνική εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας ξέσπασε κατά της εξουσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, με αίτημα την πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, η κυβέρνησή απάντησε με βίαιη καταστολή. Η κατάσταση σύντομα εξελίχθηκε σε μια πλήρη σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και τεράστια καταστροφή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέληξαν στη φυλακή, όπου υπέστησαν βασανιστήρια ή εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η δικαστική απόφαση ανοίγει την πόρτα στο να κυκλοφορήσει το ένταλμα μέσω της Interpol και να εξεταστεί η υπόθεση σε διεθνές επίπεδο», είπε ο ανακριτής αλ Αλί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από μια μήνυση που κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων.

Συριακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη με κατηγορίες που περιελάμβαναν επίσης μια επίθεση με στόχο την υποκίνηση εμφύλιου πολέμου.

