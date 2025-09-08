menu
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων ν. Ηρακλείου: Ακόμη ένας αποκλεισμός ατόμου ΑμεΑ από την εργασία!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε καταγγελία για τον αποκλεισμό ατόμου ΑμεΑ από διορισμό στην Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε μέσω ανακοίνωσης η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων ν. Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «Κάθε μέρα τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες και οι οικογένειάς μας, διαπιστώνουμε με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η αναπηρία είναι ακόμη στίγμα, που αποτελεί εμπόδιο για την εργασία, την ίδια τη ζωή. Ζούμε μια ζοφερή πραγματικότητα καθώς οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 50% των οικογενειών ΑμεΑ – χρονίως πασχόντων στην Ελλάδα και το 30% στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, ζει στο όριο της φτώχειας! Στη χώρα μας, παρά τα παχιά λόγια και τις διακηρύξεις για «συμπερίληψη», τα άτομα με αναπηρία και οι χρονίως πάσχοντες μαζί με τις οικογένειες τους, βιώνουν ένα «Γολγοθά» για να καταφέρουν να επιβιώσουν καθώς, σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η αναπηρία αποτελεί βασικό παράγοντα φτωχοποίησης των οικογενειών ΑμεΑ. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και ότι ένα σημαντικό τμήμα του παραγωγικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία, είναι αποκλεισμένο από την εργασία, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Άλλο ένα τέτοιο κρούσμα είδε το φως της δημοσιότητας εδώ στο Ηράκλειο. Είδαμε τον άδικο αποκλεισμό Ατόμου με Αναπηρία, κοινωνικής λειτουργού, από τον διορισμό της στην Περιφέρεια Κρήτης με αιτιολογία την αναπηρία της!
Αυτός ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών, έγινε παρά το γεγονός ότι η ίδια συμμετείχε -και ως επιτυχούσα ήταν στον πίνακα διοριστέων- σε έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (6Κ/2024) στον οποίο συμμετείχαν αποκλειστικά άτομα με αναπηρία 50% και πάνω!!! Δηλαδή Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια Κρήτης απέκλεισαν ένα Άτομο με Αναπηρία που πέτυχε σε ένα διαγωνισμό για…ΑμεΑ!!
Με μια απαράδεκτη γνωμάτευσή της η Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έκρινε ότι η κοινωνική λειτουργός δεν έχει τη φυσική καταλληλότητα για να ασκήσει τα καθήκοντά της!!! Μια γνωμάτευση την οποία έσπευσε να αποδεχτεί αμέσως η Περιφέρεια Κρήτης!!!
Καταγγέλλουμε αυτή την απαράδεκτη γνωμάτευση καθώς και την άκριτη αποδοχή της από την Περιφέρεια Κρήτης και τους καλούμε να την ανακαλέσουν αμέσως και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσληφθεί η κοινωνική λειτουργός στη θέση που είναι διοριστέα!
Δεν είναι το πρώτο περιστατικό εργασιακού αποκλεισμού ΑμεΑ στο Ηράκλειο! Έχουμε καταγγείλει μέσα σε ένα μήνα άλλες δύο περιπτώσεις που και πάλι το κράτος με τις Υπηρεσίες του (ΔΥΠΑ) απέκλεισε εργαζόμενες με αναπηρία από θέσεις εργασίας που δικαιούνται!
Ως εδώ!
Χορτάσαμε από «συμπόνοια» και χτυπήματα στην πλάτη! Έχουμε ανάγκες, θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια εμείς και τα παιδιά μας!
Διεκδικούμε δυναμικά τα δικαιώματά μας!»

