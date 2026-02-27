menu
13.4 C
Chania
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

Συνταγµατική αναθεώρηση

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Στη συνταγµατική ιστορία του τόπου, ο θεµελιώδης νόµος, το Σύνταγµα, είναι ο µακροβιότερος από το 1975, πάνω στον οποίο στηρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους. Από τότε έχουν πολλές φορές αναθεωρηθεί τα επιδέχοντα αναθεώρηση άρθρα του, όπως προβλέπεται από τον υπ’ αριθµό 2 και 3. Κατά τους συνταγµατολόγους έχουν τηρηθεί επακριβώς οι αλλαγές µε τις αναθεωρήσεις του 2001 και 2008.
Με την αναθεώρηση του 2019 προτάθηκε όπως ο Π.τ. ∆ηµοκρατίας να εκλέγεται για µεγαλύτερη θητεία, προκειµένου να µην τίθεται η ανανέωση αυτή στις κοµµατικές αντιπαραθέσεις, εκλεγόµενος από περιστασιακές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη λογική µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταίως για τα άρθρο 86 περί «ευθύνης µελών της κυβέρνησης» βάσει του νόµου του 1971 που προβλέπει την παραγραφή των υπουργικών εγκληµάτων µε την πάροδο της πρώτης συνόδου της επόµενης βουλευτικής περιόδου. Είναι διάταξη που αξιοποιείται πολιτικά από την εκάστοτε κυβέρνηση, για να καθυστερήσει έρευνες πολιτικών σκανδάλων. Καταγράφεται ένα είδος «πλήρους δικαστηριοποίησης» των υπουργικών ποινικών ευθυνών, περιθωριοποιηµένης σιγά- σιγά της βουλής για τις αξιόποινες πράξεις των βουλευτών.
Στην Ισπανία η Βουλή εµπλέκεται µόνο όταν η κατηγορία αφορά προδοσία. Στη Ρουµανία χρειάζεται έγκριση εισαγγελικής παραγγελίας από τη Γερουσία µε µυστική ψηφοφορία. Στη Γαλλία είδαµε το Νικολά Σαρκοζί να τον µεταχειρίζονται σύµφωνα µε τις κοινές ποινικές διατάξεις. Προσφάτως η σύλληψη του Άγγλου πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, 8ου στη γραµµή διαδοχής, πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία. Είχε κατηγορηθεί ο Κάρολος ο Α’ το 1649 κατηγορηθείς για εσχάτη προδοσία και ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Η αναθεώρηση είναι επιβεβληµένη λόγω δυσπιστίας του κόσµου προς το πολιτικό σύστηµα και τους θεσµούς. Ζητείται για την αναθεώρηση συναίνεση της αντιπολίτευσης. Αν τούτο δεν γίνει, θα ζητήσει ευθύνες από τους αντιπάλους της.
Η κατεύθυνση οδηγεί στην πλήρη αποδέσµευση της Βουλής από τη διαδικασία καταλογισµού ποινικών ευθυνών σε κυβερνητικούς και της µεταφοράς τέτοιων αρµοδιοτήτων στους «φυσικούς δικαστές».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum