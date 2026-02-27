Συνταγµατική αναθεώρηση

Στη συνταγµατική ιστορία του τόπου, ο θεµελιώδης νόµος, το Σύνταγµα, είναι ο µακροβιότερος από το 1975, πάνω στον οποίο στηρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους. Από τότε έχουν πολλές φορές αναθεωρηθεί τα επιδέχοντα αναθεώρηση άρθρα του, όπως προβλέπεται από τον υπ’ αριθµό 2 και 3. Κατά τους συνταγµατολόγους έχουν τηρηθεί επακριβώς οι αλλαγές µε τις αναθεωρήσεις του 2001 και 2008.

Με την αναθεώρηση του 2019 προτάθηκε όπως ο Π.τ. ∆ηµοκρατίας να εκλέγεται για µεγαλύτερη θητεία, προκειµένου να µην τίθεται η ανανέωση αυτή στις κοµµατικές αντιπαραθέσεις, εκλεγόµενος από περιστασιακές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη λογική µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταίως για τα άρθρο 86 περί «ευθύνης µελών της κυβέρνησης» βάσει του νόµου του 1971 που προβλέπει την παραγραφή των υπουργικών εγκληµάτων µε την πάροδο της πρώτης συνόδου της επόµενης βουλευτικής περιόδου. Είναι διάταξη που αξιοποιείται πολιτικά από την εκάστοτε κυβέρνηση, για να καθυστερήσει έρευνες πολιτικών σκανδάλων. Καταγράφεται ένα είδος «πλήρους δικαστηριοποίησης» των υπουργικών ποινικών ευθυνών, περιθωριοποιηµένης σιγά- σιγά της βουλής για τις αξιόποινες πράξεις των βουλευτών.

Στην Ισπανία η Βουλή εµπλέκεται µόνο όταν η κατηγορία αφορά προδοσία. Στη Ρουµανία χρειάζεται έγκριση εισαγγελικής παραγγελίας από τη Γερουσία µε µυστική ψηφοφορία. Στη Γαλλία είδαµε το Νικολά Σαρκοζί να τον µεταχειρίζονται σύµφωνα µε τις κοινές ποινικές διατάξεις. Προσφάτως η σύλληψη του Άγγλου πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, 8ου στη γραµµή διαδοχής, πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία. Είχε κατηγορηθεί ο Κάρολος ο Α’ το 1649 κατηγορηθείς για εσχάτη προδοσία και ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Η αναθεώρηση είναι επιβεβληµένη λόγω δυσπιστίας του κόσµου προς το πολιτικό σύστηµα και τους θεσµούς. Ζητείται για την αναθεώρηση συναίνεση της αντιπολίτευσης. Αν τούτο δεν γίνει, θα ζητήσει ευθύνες από τους αντιπάλους της.

Η κατεύθυνση οδηγεί στην πλήρη αποδέσµευση της Βουλής από τη διαδικασία καταλογισµού ποινικών ευθυνών σε κυβερνητικούς και της µεταφοράς τέτοιων αρµοδιοτήτων στους «φυσικούς δικαστές».