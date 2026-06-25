Συνωστισμός για την εξουσία

«Όνειρο θερινής νυκτός…» μια σεξπιρική περιπέτεια αναμένεται να προκύψει από τα δύο κόμματα, Τσίπρα και Καρυστιανού και το τρίτο του κ. Σαμαρά, αν δημιουργηθεί, που θ’ αλλάξουν το σκηνικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και θα περιοριστεί κατά πολύ ο σχηματισμός αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Επιταχυνόμενα θα είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής λύσης του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται, αν το κόμμα (Ε.Λ.ΑΣ.) του Τσίπρα παραμείνει σταθερό στη δεύτερη θέση. Λόγω της προσωπικότητας του ο τέως πρωθυπουργός είναι ο μόνος πρωθυπουργήσιμος ηγέτης στην πολιτική σκακιέρα.

Άργησε να καταλάβει ο κ. Τσίπρας ότι το κέντρο δίνει κρίσιμες κυβερνήσεις πλειοψηφίας, αλλά από μια κεντρώα πολιτική μεικτή από αριστερούς και δεξιούς. Ο νεόκοπος Αλέξης από τ’ αριστερά κέρδισε το κέντρο το 2015, έγινε ο δεύτερος πόλος του κεντρικού συστήματος και οι έκτοτε μετακινήσεις του για μια κεντρώα πολιτική, που στην πράξη φάνηκαν λανθασμένες.

Με αυτά τα διατρέξαντα δεν αποφεύχθη η ρευστότητα των σχετικών πολιτικών δυνάμεων, όπως φανερώνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Ποιος μπορεί ν’ αλλάξει καθοριστικά την αστάθεια; Βλέπουμε ότι η βελόνα του «κοντέρ» πάει δώθε – κείθε. Δεν σταθεροποιείται δεξιά ούτε αριστερά, και θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη, να δούμε που θα κάτσει η «μπίλια».

Η κυβέρνηση στη δεύτερη 4ετία έχει καλύψει την εισοδηματική πολιτική των κατοίκων, προετοιμάζεται δε για τρίτη θητεία κάνοντας επενδύσεις υπό το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης.

Αν μεγαλώσει η δύναμη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα αυξηθεί και ο ανταγωνισμός και η μετωπική αντιπαράθεση θα γίνει αναπόφευκτη. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα δύο κόμματα που προστέθηκαν και του κ. Σαμαρά που αναμένεται, χαρακτηρίζουν ειδικώς προσωπικότητες προσωποπαγείς. Δημοσιολόγοι και αναξιόπιστα πρόσωπα καταλογίζονται απ’ τα ΜΜΕ από εκνευρισμό και άγχος και ότι η ενόχληση τους δεν θα αφορούσε γενικά και αόριστα τις δημοσκοπήσεις, αλλά συγκεκριμένες εταιρείες που δεν τήρησαν τη δεοντολογία. Τον κ. Τσίπρα τον σκιάζει το βάρος του παρελθόντος, απ’ το οποίο πρέπει να λυτρωθεί με κάθε τρόπο να κάνει αυτοκριτική για να σταθεροποιηθεί η βελόνα των ενδείξεων…