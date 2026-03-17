«Συνομιλία με την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, με θέμα: «Συνομιλία με την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών»: Χαρούλας Βερίγου (Ζωής Δικταίου), Κώστα Μπουρναζάκη, † Γιώργη Γεωρβασάκη, Αντωνίας (Τόνιας) Μποτονάκη θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ώρα 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 Καλωσορίσματα – Χαιρετισμοί Γιατί αυτή η εκδήλωση

18:10 Κούλα Γιομελάκη, Φιλόλογος: «Η ποίηση της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής Δικταίου)»

18:30 Παρέμβαση της ποιήτριας

18:40 Ελένη Κωβαίου, ΜΑ Φιλόλογος, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του «Η ποίηση του Κώστα Μπουρναζάκη» Πανεπιστημίου Κρήτης:

19:00 Παρέμβαση του ποιητή

19:10 Καλλιόπη Κωτσάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας: «Η ποίηση του Γεωργίου Γεωρβασάκη»

19:30 Ποιήματα του ποιητή

19:40 Άννα Λαμπαρδάκη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων: «Η ποίηση της Αντωνίας Μποτονάκη»

20:00 Παρέμβαση της ποιήτριας

20:10 Παρεμβάσεις

Συντονισμός εκδήλωσης:

Μανόλης Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας