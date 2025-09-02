menu
Συνομιλία Δημάρχου Χανίων με μέλος τη εγκληματικής οργάνωσης

Συντακτική Ομάδα
0

Συνομιλίες του επιχειρηματία που κατηγορείται για εκβιασμούς και υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας με τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, κατέγραψε ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τον διάλογο δημοσιεύει η ιστοσελίδα ieidiseis, αναφέροντας αναλυτικά τα εξής στο ρεπορτάζ της:

«Οι επικοινωνίες καταγράφηκαν στο πλαίσιο παρακολούθησης του επιχειρηματία για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του από δομή του Νοσοκομείου Χανίων. Ο επιχειρηματίας φέρεται να ήθελε να νοικιάσει το ακίνητό του με μηνιαίο μίσθωμα άνω των 16.500 ευρώ σε ψυχιατρική δομή. Οι αστυνομικοί έψαχναν στοιχεία για τυχόν χρηματισμό κρατικών λειτουργών.

Σε συνομιλία που καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο ο επιχειρηματίας ενημερώνεται από γνωστό του ότι προέκυψε κώλυμα στη διαδικασία εκμίσθωσης, διότι το ΔΣ του Δήμου Χανίων, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου (κατόπιν πρότασης και πίεσης μελών που πρόσκεινται στην αριστερά), ψήφισε αρνητικά στη μεταφορά της δομής.

Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας συνομιλεί με τον Δήμαρχο και τον ενημερώνει ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η δομή είναι το δικό του, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Δήμαρχο για την αναγκαιότητα της μεταφοράς.

  • Επιχειρηματίας: Έλα
  • Δήμαρχος: Έλα …
  • Επιχειρηματίας: «Τι κάνεις;»
  • Δήμαρχος: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθα. Τώρα έφυγα»
  • Επιχειρηματίας: «Ξέρεις;; αυτή η απόφαση με τους αρρώστους στο Νοσοκομείο, ότι τους φέρανε στο δικό μου ξενοδοχείο; Γιατί εκεί που τους έχουνε είναι γάμ.. τα; Έχεις πάει;»
  • Δήμαρχος: «Όχι, και στο λόγο μου, δεν ήξερα σε ποιο ξενοδοχείο αναφέρονται»
  • Επιχειρηματίας «Το δικό μου είναι χλίδα το ξενοδοχείο, σουίτες είναι. Αλλά άμα πας να δεις εκεί που τους έχουνε στις δομές. Ρώτα και τον ξάδερφο σου τον… …παρά εγώ του είπα άστο μην τον πάρεις.»
  • Δήμαρχος: «Ναι»
  • Επιχειρηματίας: «Θα βγάζεις αφρούς από το στόμα. Στα Κουνουπιδιανά και στον Καλαθά που τους έχουνε εκεί κάτω. Μόνο πάρε τον…, γιατί είναι δυο τρία κουμούνια τώρα εκεί που σε πείσανε…»
  • Δήμαρχος: «Ναι»
  • Επιχειρηματίας: «και σε βάλανε τώρα, γιατί ετοιμάζουνε μεγάλες αυτές. Του λέω μην κάνεις του λέω τίποτα…ησυχία…αφού σου..»
  • Δήμαρχος «Ο… ετοιμάζει;»
  • Επιχειρηματίας : «..ακατάληπτο…»
  • Δήμαρχος: «ε καλά μωρέ…ξέρει ο… και μια απόφαση και τι έγινε δηλαδή;»
  • Επιχειρηματίας: «Ε αυτό του πα και εγώ»
  • Δήμαρχος: «Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν θέμα του… , μια δομίτσα ήταν, δεν είναι θέμα του…; Για να πω εγώ ότι είχα θέμα με το… »».

