Συνομιλία Δημάρχου Χανίων με μέλος τη εγκληματικής οργάνωσης

Συνομιλίες του επιχειρηματία που κατηγορείται για εκβιασμούς και υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας με τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, κατέγραψε ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τον διάλογο δημοσιεύει η ιστοσελίδα ieidiseis, αναφέροντας αναλυτικά τα εξής στο ρεπορτάζ της:

«Οι επικοινωνίες καταγράφηκαν στο πλαίσιο παρακολούθησης του επιχειρηματία για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του από δομή του Νοσοκομείου Χανίων. Ο επιχειρηματίας φέρεται να ήθελε να νοικιάσει το ακίνητό του με μηνιαίο μίσθωμα άνω των 16.500 ευρώ σε ψυχιατρική δομή. Οι αστυνομικοί έψαχναν στοιχεία για τυχόν χρηματισμό κρατικών λειτουργών.

Σε συνομιλία που καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο ο επιχειρηματίας ενημερώνεται από γνωστό του ότι προέκυψε κώλυμα στη διαδικασία εκμίσθωσης, διότι το ΔΣ του Δήμου Χανίων, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου (κατόπιν πρότασης και πίεσης μελών που πρόσκεινται στην αριστερά), ψήφισε αρνητικά στη μεταφορά της δομής.

Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας συνομιλεί με τον Δήμαρχο και τον ενημερώνει ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η δομή είναι το δικό του, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Δήμαρχο για την αναγκαιότητα της μεταφοράς.