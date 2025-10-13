Συνολικά 1.968 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε σήμερα 1.968 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων που κρατούνταν ακόμη από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Παλαιστίνιοι υποδέχονται τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές

«Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία προχώρησε στην απελευθέρωση των φυλακισμένων τρομοκρατών, με βάση τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων» στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Συνολικά «1.968 τρομοκράτες αποφυλακίστηκαν από τη (στρατιωτική) φυλακή του Οφέρ» που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και από τη φυλακή του Κτζιότ, στο νότιο Ισραήλ, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.