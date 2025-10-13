Σύνοδος για τη Γάζα: Υπεγράφη συμφωνία για την ειρήνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ομιλία του στην έναρξη της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «υπέροχη για τη Μέση Ανατολή».

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος μετέχει στη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα. Οι δύο ηγέτες, που δεν είχαν συναντηθεί από το 2017, αντάλλαξαν μερικές λέξεις και φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον Τραμπ να ποζάρει υψώνοντας τον αντίχειρα.